分秒必爭 勇消鬼門關前救回心肌梗塞患者

台南市民陳森茂4月25日因急性心肌梗塞昏倒，台南市消防局第六大隊和緯專救隊員趙建潁，楊順翔馬上前住救護，持續施以心肺復甦術26分鐘後陳恢復心跳，陳經治療後康復出院，今天到和緯分隊贈送獎牌，感謝兩名貴人救命之恩。

43歲陳森茂在台南市北區經營機車精品零件，4月25日下午5點51分，他在中華北路一段突然意識改變、口吐白沫，第六大隊和緯專救隊員趙建穎、楊順翔獲報後立即驅車前往。

下午5點57分到達現場，發現患者倒在地上，楊先攜裝備至患者旁評估，發現患者呈現瀕死呼吸且摸不到脈搏，立即施予心肺復甦術給氧，並由趙分析心律，並進行AED電擊，隨後繼續做心肺復甦術。

楊在按壓約莫十下時，發現甦醒球面罩有霧氣且患者臉部有皺眉反應，立即確認頸動脈，發現脈搏恢復，楊及趙一同施作12導程心電圖及測量生命徵象，並於救護車上給藥後送醫，在下午6點23分到達醫院治療，4月29日康復出院。

陳森茂說，當時他昏倒，醒過來已在醫院，事業做得再好，沒有命，有再多事業也沒有用，他很感謝兩名救護員趙建潁，楊順翔救命之恩。消防之友會第六辦事處處長謝志仁也到場頒發獎金，鼓勵趙建潁，楊順翔。