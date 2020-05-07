為了吃清水米糕 男獨自搭公車到清水卻迷途

清水米糕魅力無法擋！家住台中大里20歲的林姓男子，日前獨自一人搭公車至清水想吃米糕，卻不知要在何處下車，公車司機見到巡邏員警經過趕緊求助，清水暖警通知家屬到場，熱心助男子返家。

20歲的林男罹有中度精神障礙，日前夜間搭公車到清水區，公車司機見狀詢問要在何處下車，但林男精神狀況不穩，且表達能力欠佳，直嚷著「米糕！米糕！」，適逢清水警分局清水派出所警員黃士庭、白書瑋巡邏經過，公車司機便向警方求助，林男頻頻表示「肚子餓！米糕！」，但卻無法答覆警方的詢問。

警方發現林男精神狀況不太穩定，回應方式也支吾其詞，只好耐心安撫情緒，並帶返派出所內休息，並提供便當讓他果腹。最後員警利用人臉辨識系統查出他的真實身分，並通知家屬前來。

林男母親表示，兒子有精神障礙及自閉症等症狀，平常狀況尚穩定，之前曾帶他來清水吃米糕，不知道他怎麼會突然想起這個味道，還自己搭公車跑這麼遠，實在非常驚訝。