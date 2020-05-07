精神耗弱男持菜刀揮舞 女警智取化解危機

新竹縣芎林的一名女住戶向警方報案，一名張姓男性疑因精神狀況不佳，在她家宅神廳前揮舞菜刀喃喃自語，警方抵達後，認為張男已陷入幻覺，還對門外警方大喊「不要干擾我與神明交談」，女警林佳臻急中生智，隔著紗門溫柔以不同手勢安撫張男，順利讓張男放下刀械，依從警方的指示搭乘救護車就醫。

芎林分駐所員警林佳臻、李宏哲執勤時，接獲張女報案，稱有位精神狀況不佳的男子，在她家神廳前，揮舞菜刀喃喃自語，時而默默不語、時而激動暴怒，警方抵達後想推開紗開靠近，張男就持刀以對，警方只能不斷安撫張男情緒，並呼叫員警邱弈程、謝嫣然於門外守候支援。

過程中，情況一度陷入膠著，最後由女警林佳臻隔著紗門，溫柔詢問張男「是否口渴」，張男表示想喝水，但要求警方不得出聲音，林佳臻改以手勢方式要將飲料提交張男，並告知「你拿刀我怎麼拿水給你喝？」，做手勢要他將菜刀丟離身邊，張男果真配合照辦。