口罩徵用未解除 嘉義縣查獲9萬餘片非法口罩及防護衣

新冠肺炎疫情延燒，政府徵用口罩防疫物資還未解除，嘉義縣衛生局今天公布查獲首件非法防疫物資案件，4月20日會同刑事警察局中部打擊犯罪中心等檢警單位，在太保市某公司倉庫，查獲囤積仿原廠公司的醫用口罩外包盒6箱共計3177盒，疑似醫用口罩約9萬餘片。

還查扣未申請許可證的額溫槍共155支，以及防護衣600件等防疫物資，將黃姓負責人依違反藥事法移送台中地檢署法辦，並將非法口罩等防疫物資，送衛福部鑑定，黃姓負責人不肯供出這批防疫物資出處，檢方偵辦中。

衛生局說，依藥事法，所稱醫療器材，用於診斷、治療、減輕、直接預防人類疾病、調節生育，或足以影響人類身體結構及機能，且非以藥理、免疫或代謝方法作用於人體，以達成其主要功能之儀器、器械、用具、物質、軟體、體外試劑及其相關物品。

不法醫療器材未經核准，擅自製造及輸入的藥物，查獲產品是未經核准擅自製造及輸入醫療器材，違反藥事法，最高可處3年以下有期徒刑，得併科千萬元以下罰金。