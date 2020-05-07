影／曳引車司機摸黑濫倒廢棄物 被警查獲當場傻眼

50多歲邵姓曳引車司機涉嫌趁黑夜載運廢棄物到苗栗縣通霄鎮五北里一處空地濫倒，通霄派出所員警接到民眾通報趕往，邵姓司機當時正好倒完一整車廢棄物，突然見員警現身，被嚇得目瞪口呆，也當場認罪，通霄警分局調查後依違反廢棄物清理法將他移送法辦。

通霄警分局分局長林振明表示，5日凌晨4時許，民眾報案指稱在五北里一處空地出現可疑的曳引車，疑似想傾倒廢棄物，通霄派出所員警立刻出勤趕赴現場，及時查獲剛倒完廢棄物的曳引車及司機，這名司機被忽然出現的警察嚇得目瞪口呆，無法抵賴，當場俯首認罪。

環保局人員經警方通知隨後也趕到，將現場的廢棄物採樣送驗，以確認是否為含有害物質，後續將責成行為人依法清除。

通霄警方後續通知地主到場指認，地主對員警當場逮捕到濫倒廢棄物的車輛及嫌疑人，頻頻稱謝；警方將全案依違反廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦，並將向上溯源追查幕後環保犯罪集團。