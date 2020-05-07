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影／曳引車司機摸黑濫倒廢棄物 被警查獲當場傻眼
50多歲邵姓曳引車司機涉嫌趁黑夜載運廢棄物到苗栗縣通霄鎮五北里一處空地濫倒，通霄派出所員警接到民眾通報趕往，邵姓司機當時正好倒完一整車廢棄物，突然見員警現身，被嚇得目瞪口呆，也當場認罪，通霄警分局調查後依違反廢棄物清理法將他移送法辦。
通霄警分局分局長林振明表示，5日凌晨4時許，民眾報案指稱在五北里一處空地出現可疑的曳引車，疑似想傾倒廢棄物，通霄派出所員警立刻出勤趕赴現場，及時查獲剛倒完廢棄物的曳引車及司機，這名司機被忽然出現的警察嚇得目瞪口呆，無法抵賴，當場俯首認罪。
環保局人員經警方通知隨後也趕到，將現場的廢棄物採樣送驗，以確認是否為含有害物質，後續將責成行為人依法清除。
通霄警方後續通知地主到場指認，地主對員警當場逮捕到濫倒廢棄物的車輛及嫌疑人，頻頻稱謝；警方將全案依違反廢棄物清理法移送苗栗地檢署偵辦，並將向上溯源追查幕後環保犯罪集團。
通霄警分局指出，違法棄置廢棄物行為影響民眾健康、財產、環境土質及水源甚鉅，因此此類犯罪是警方查緝重點，今年1月迄今共查獲違反廢棄物清理法3件並移檢方偵辦，犯案機具包括挖土機、拖車及曳引車都報准查扣，另外通霄警方配合苗栗縣環保局行政裁罰案件也有4件，呼籲鄉親注意可疑人車，如發現疑似非法傾倒廢棄物行為者請立即撥打110，警方將與環保局共同查緝打擊環保犯罪，守護人民及環境安全，此外也警告想違法傾倒廢棄物的業者，千萬別心存僥倖，一旦被查獲將面臨刑責，涉有不法利得將遭加重裁處。
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