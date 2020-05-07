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台中夜店宣傳清涼照 用兒童裸照網上引譁然

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議員吳瓊華痛批夜店宣傳照以兒童當模特兒，還近乎裸照太離譜。圖／吳瓊華議員提供
台中市議員吳瓊華痛批夜店宣傳照以兒童當模特兒，還近乎裸照太離譜。圖／吳瓊華議員提供

太扯！台中有家夜店大打宣傳活動，竟找孩童拍攝近乎「裸露照」，只在局部貼上愛心，台中市議員吳瓊華、黃健豪今上午質詢時痛批拿孩童宣傳，還疑與色情劃上等號太可惡，市府不能放縱這種行為。

台中市長盧秀燕也批業者使用此種作法「這是一件非常可惡的事！」針對照片不堪入目是否違反兒少保護法等相關法令，已要求社會局、經發局以及警察局查辦，目前海報也已經下架，若業者確實違法，最高可處60萬元。

盧市長強調，業者用幼兒照片當作招攬民眾的手法十分不道德，這種情形是不允許的，市府會積極介入查辦，對於業者的行為絕不寬貸！

這張海報近日在網路，讓許多民眾譁然，驚呼「怎可讓孩童與夜店、色情劃上等號？」

吳瓊華、黃健豪、羅廷瑋表示，聽說是夜店找女員工的小孩拍照宣傳，但這樣的照片實在不當，是否涉及違反兒少保護法或其他法令？

中市警察局長楊源明表示，今晨兩點就去進行臨檢；消防局長曾進財也指有定期安檢。社會局長彭懷真指確觸兒少法，會調查清楚處置，當然一定有處分；勞工局長吳威志也會介入了解媽媽拿小孩拍照，是自願還是老闆脅迫，有無違反童工保護。

台中市議員吳瓊華（右）痛批夜店宣傳照以兒童當模特兒，還近乎裸照太離譜。圖／吳瓊華議員提供
台中市議員吳瓊華（右）痛批夜店宣傳照以兒童當模特兒，還近乎裸照太離譜。圖／吳瓊華議員提供

夜店 警察

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