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影／三角戀感情糾紛 女子不滿前男友持刀走項鍊現金
新北市今天凌晨發生一起疑似男女感情三角糾紛，投宿旅館的李姓女子找現任男友林姓男子幫忙搬行李，前男友黃姓男子突然美工刀現身爆發爭執，黃男不僅強逼林男交出手機，李女還指控黃男涉嫌搶走鍊和現金2萬多元後逃逸。警方連夜追查，上午在市查獲黃男到案，目前正在釐清相關案情，警詢後將依強制及侵占罪嫌送辦。
海山警方今天凌晨3時許獲報，板橋區中山路一段一間膠囊旅館發生男女吵架糾紛，40歲李姓女子向警方表示，身上的項鍊及現金2萬2000元遭前男友黃姓男子（43歲）搶走後逃逸。
李女的現任男友林姓男子（69歲）則表示，今天凌晨李女找他到膠囊旅館幫忙到收拾物品，但他人才到沒多久，黃男突然現身，涉嫌持美工刀將林男帶至旅館樓梯間，強逼林男交出手機，動手察看手機內與李女之間的對話訊息後才返還林男。
黃男還叫林男待在原地，不准亂跑，隨後下到一樓與李女理論，而李女指稱雙方在爭執過程中，她將項鍊與現金2萬2000元丟置於地面，黃男伸手抓走後便快速逃逸。
警方漏夜追查於今天上午9時50分於台北市查獲黃男到案。據了解，做工的黃男疑似與從事按摩的李女有感情問題爆發糾紛引起，但黃男否認行搶，因雙方各說各話，警方目前仍在調閱案發地點相關監視器畫面，要進一步釐清相關案情。
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