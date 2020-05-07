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夜店母親節派對親子照惹議 中市府：母親同意也涉違法

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市警局昨晚稽查夜店。圖/中市警局提供
台中市警局昨晚稽查夜店。圖/中市警局提供

台中市夜店X-CUBE辦母親節派對「世上只有媽媽好」海報宣傳照要強調溫馨，找來前舞者拍親子照，但女子爆乳拿鍋鏟、有的抱裸露上身的女童，僅P上愛心圖擋住胸部。宣傳照曝光後，引來「物化小朋友」「違反兒少法」的爭議，社會局長彭懷真表示，目前還要釐清幾個疑點，即使家長同意幼兒也不能進夜店、另幼兒的肖像權等，單一罰則最高可罰60萬元，今天會釐清確認。

根據社會局了解，業者表示，在海報宣照傳上的女性各自是這些幼童的母親，早期曾是舞者，因逢母親節才商量一起拍親子照宣傳。

彭懷真表示，即使家長同意，孩子也有肖像權、但不能進入夜店，是否涉違法今天會確認5個疑點，將釐清兒童有沒有進入夜店？是誰帶兒童進入夜店？夜店業者有沒有禁止兒童進入？家長是否同意兒童拍攝裸露照？又是誰拍攝這些兒童裸露照？

他強調，業者和家長的行為可能觸犯兒少法第49條第13款規定「不得帶領或誘使兒童及少年進入有礙其身心健康之場所。」另兒少法第47條規定「兒童及少年不得出入酒家...等足以危害其身心健康之場所。」

拍攝兒童裸露照宣傳涉違反兒少法第49條第11款「不得利用兒童及少年拍攝或錄製暴力、血腥、色情...」或兒少法第49條第15款「不得對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為。」兒少法第46條之1還規定「不得網際網路散布或傳送有害兒童及少年身心健康之內容。」

中市警察局昨晚到店擴大臨檢，未發現有不法情事。警方要求業者下架廣告，不得藉母親節等節日有違反善良風俗的表演，否則依法究辦。

兒少法 夜店 母親節

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