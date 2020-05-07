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守護西瓜田連4年0失竊 派出所長被讚稱「正港土地公」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市學甲警分局頂洲派出所長廖聰順，用心經營轄區結合民力發揮守望，4年來積極守護農民西瓜田，迄今零失竊，被鄉親讚稱是「正港土地公」。記者謝進盛／翻攝
台南市學甲警分局頂洲派出所長廖聰順，用心經營轄區結合民力發揮守望，4年來積極守護農民西瓜田，迄今零失竊，被鄉親讚稱是「正港土地公」。記者謝進盛／翻攝

台南市學甲警分局頂洲派出所長廖聰順，52歲的他從警32載，用心經營轄區結合民力發揮守望，用心守護農民西瓜田，4年來零失竊，被鄉親讚稱是「正港土地公」。

學甲頂洲盛產西瓜著稱，每年4至5月為西瓜盛產期，顆顆碩大甜美，廖聰順民國105年到任時，深夜巡邏時，發現許多老農民經常徹夜於瓜田內搭帳篷或於車上睡覺守護，相當心疼，於是成立了「護瓜大聯盟」。

廖聰順除結合瓜農成立line群組，加強宣導及情資交流、加強編排巡邏守望勤務外，並陳報分局統合警、民力對西瓜易遭竊用餐及深夜時段增加巡邏密度，並於聯外道路重點守望，機動盤檢過往可疑人車。

由於綿密勤務作為，頂洲西瓜自106年起已連續4年零失竊，當地民眾都稱讚廖所長是「正港的土地公」，也常常拿自家種植的西瓜與派出所分享。

廖結合民力守護西瓜田有成，更是鄉親們眼中好幫手，本月1日當地民宅後方空地發生火警，屋主第一時間求助廖聰順幫忙通知消防隊，除立即通報隨後還趕往現場協助，讓鄉親直呼真的貼心。

廖聰順用心經營基層，鄉親也展現濃郁人情味回報；去年12月頂洲派出所耐震補強完成時廳舍還相當凌亂，頂洲社區發展協會動員多名熱心民眾協助整理，讓派出所煥然一新。

廖聰順也相當關心同仁健康，今年2月1日派出所員警突感身體不適，廖立即通知119救護並隨同前往醫院，經診斷為血管阻塞要緊急救護，除回報分局，手術期間更陪伴家屬在醫院安撫情緒。廖表示，同事因勤務之故，幾乎朝夕相處，甚至比家人還長，更應該要互相關心，慶幸能及時挽救同仁生命。

農民 土地公

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