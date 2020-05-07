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台南市安平超商巷口驚傳槍響 警方追查白色轎車
台南市安平區安平路426巷口超商外，今天清晨1時許驚傳槍響，據了解，當時周及邱姓男子坐在超商外聊天，嫌犯駕駛一輛白色轎車，並停在超商外，不久即在車內朝兩人身旁開了一槍，隨即逃逸。警方獲報後，在附近水溝蓋上找到一個彈殼，已調閱路口監視器以車追人偵辦。
超商女店員說，當時她在店內值大夜班，突然聽到「碰！」一聲，還以為是有人亂放鞭炮，不久兩名年輕男子跑進店內說，有人朝他們開槍，還好沒有人受傷。
據了解，今天清晨1時許，嫌犯駕駛一輛白色轎車，並停在超商外，不久即在車內朝兩名年輕目擊者身旁開了一槍，隨即逃逸。周及邱姓男子表示不認識對方，最近和人沒有恩怨，只朝車內人看了一眼，對方叫他們快走後，突朝他們開了一槍後就開車離去，車內共有兩人。
台南市警四分局獲報後，安平派出所和偵查隊員到場，封鎖現場並釐清相關案情，現場拾獲彈殼1個，並在超商外柱子找到疑似彈著點，但未發現彈頭。警方說，受理報案後，現場採證，並調閱附近店家及路口監視器釐清案情，積極偵辦中。
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