羅東星聲代KTV多次縱容少年聚集鬥毆 今遭停業10天

宜蘭羅東鎮「星聲代KTV」多次深夜縱容未滿18歲少年聚集，致使該場所內的青少年鬥毆事件頻傳，讓附近居民對當地治安產生疑慮。羅東警分局依宜蘭地方法院裁定，遏令停業10天，警方今天下午前往該KTV執行停業處分。

羅東警分局表示，去年108年6月間，多次查獲該KTV業者於深夜營業期間，縱容未滿18歲少年在店內聚集，未即時報告警察機關，均予裁處罰鍰在案，惟該業者不思善盡保護兒童、少年義務，去年10月間再被次查獲該KTV縱容少年，進而引發青少年鬥毆事件，業者依然故我。

分局11月16日再次查獲該KTV深夜縱容青少年，並依「社會秩序維護法」第77條將負責人移送法辦，經宜蘭地方法院審理，認為星聲代KTV負責人縱容少年於深夜聚集其內，而未即時報告警察機關，曾經處罰後仍未汲取教訓，未督促員工善盡社會秩序維護法所課以維護兒童及少年身心健康及安全之社會責任，不知悔改，裁定停止營業10日。

羅東分局呼籲業者應負起「維護兒童及少年身心健康及安全之社會責任」，善盡法令所科之義務，勸導深夜未歸少年儘速返家，勿使其於營業處所聚集逗留，共同預防青少年犯罪及防止被害。