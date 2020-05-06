謊報居家隔離者偷跑KTV歡唱 北市警追查報案者

台北市警方日前接獲報案，指一名因新冠肺炎疫情須進行居家隔離者，在隔離期間偷跑到西門町商圈一間KTV唱歌消費，警消獲報後不敢大意，著隔離衣到報案人所指的KTV包廂調查，卻發現是有心人故意謊報，所致的烏龍一場。

據了解，警方5月2日晚上9時許接獲不明人士報案，稱一名新冠肺炎居家隔離者，在隔離期間偷偷外出，還跑到西門町商圈一間KTV唱歌消費。警方獲報後通報消防隊，由消防隊員穿戴隔離衣、N95口罩及護目罩等防疫裝備到場調查。

警消依報案人描述，到KTV6樓包廂內清查，卻發現店內完全沒有類似情形發生，根本是有心人故意謊報案件，導致烏龍一場；此舉不僅引起KTV內民眾恐慌，還浪費警消人員的人力，另因部分防疫裝備是一次性消耗品，警消全副武裝進行調查，所穿戴的防疫裝備也被白白浪費。

警方事後循線追查，發現該名報案人並非使用手機或室內電話報案，而是刻意用萬華區西寧南路上一處公共電話報案，以躲避警方查緝；警方目前已鎖定可疑對象，仍正擴大調閱監視器追查當中。