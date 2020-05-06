快訊

嚴德發慰問自縊中尉家屬 269旅旅長、政戰主任調離現職

酒店、舞廳何時能復業？ 指揮中心態度變了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謊報居家隔離者偷跑KTV歡唱 北市警追查報案者

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
警消獲報後穿戴防疫裝備到場調查。記者李隆揆／翻攝
警消獲報後穿戴防疫裝備到場調查。記者李隆揆／翻攝

台北市警方日前接獲報案，指一名因新冠肺炎疫情須進行居家隔離者，在隔離期間偷跑到西門町商圈一間KTV唱歌消費，警消獲報後不敢大意，著隔離衣到報案人所指的KTV包廂調查，卻發現是有心人故意謊報，所致的烏龍一場。

據了解，警方5月2日晚上9時許接獲不明人士報案，稱一名新冠肺炎居家隔離者，在隔離期間偷偷外出，還跑到西門町商圈一間KTV唱歌消費。警方獲報後通報消防隊，由消防隊員穿戴隔離衣、N95口罩及護目罩等防疫裝備到場調查。

警消依報案人描述，到KTV6樓包廂內清查，卻發現店內完全沒有類似情形發生，根本是有心人故意謊報案件，導致烏龍一場；此舉不僅引起KTV內民眾恐慌，還浪費警消人員的人力，另因部分防疫裝備是一次性消耗品，警消全副武裝進行調查，所穿戴的防疫裝備也被白白浪費。

警方事後循線追查，發現該名報案人並非使用手機或室內電話報案，而是刻意用萬華區西寧南路上一處公共電話報案，以躲避警方查緝；警方目前已鎖定可疑對象，仍正擴大調閱監視器追查當中。

警方表示，因報案人僅徑向警方報案，未在社群軟體或社團內傳遞錯誤訊息，此案恐違反社會秩序維護法。依據社會秩序維護法第85條第三項規定，故意向公務員謊報災害者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

警消獲報後穿戴防疫裝備到場調查。記者李隆揆／翻攝
警消獲報後穿戴防疫裝備到場調查。記者李隆揆／翻攝

KTV 新冠肺炎 西門町

延伸閱讀

馬來西亞衛生總監籲民眾學台灣人自律防疫

縱容未成年深夜聚集 羅東星聲代KTV遭停業10天

男子張貼中市KTV確診大消毒 寫道歉文獲緩起訴

不要看到消毒就開槍 張貼KTV新冠肺炎中鏢處分緩起訴

相關新聞

衝公所申辦紓困 酒店小姐「被打槍」氣噗噗

全國酒店本月9日停業滿1個月，小姐、經紀、業者無不「苦哈哈」，有小姐甚至做起外送員，不過，行政院長蘇貞昌本月4日宣布擴大...

過分！內急到他人住家旁尿尿 還進屋內偷神明金牌

李姓男子去年10月6日上午，騎車行經六腳鄉林女住處，因內急停車先到屋旁尿尿，見側門未鎖，獨自侵入住宅內，竊取神明桌上神明...

謊報居家隔離者偷跑KTV歡唱 北市警追查報案者

台北市警方日前接獲報案，指一名因新冠肺炎疫情須進行居家隔離者，在隔離期間偷跑到西門町商圈一間KTV唱歌消費，警消獲報後不...

影／保時捷疑高速自撞山壁4輪朝天 台二線濱海公路夜驚魂

蕭姓男子今天凌晨1點多，駕駛一輛保時捷跑車，行經台2線87公里處，在一處彎道時，疑高速自撞山壁，由於撞擊力道強大，車子翻...

女高中生搭車睡著錯過站深夜睡超商 暖警送返家

今天凌晨桃園市楊梅警分局上湖派出所長林祺笙與富岡所執行聯合巡邏，巡簽新明街一處超商時，林祺笙瞥見一名身穿高中制服的女孩趴...

桃汙水下水道蓋板惹禍？ 老翁騎車經過下秒重摔昏迷

桃園市近年開展汙水下水道等重大工程，未料一名溫姓老翁上月6日騎電動腳踏車行經萬壽路轉三民路時，才剛騎過下水道工程的覆工蓋...

影／搞地下匯兌賣口罩給客人 被逮竟稱想捐給社福團體

盧姓、萬姓男子涉嫌地下匯兌，另涉賣口罩給來訪友人、陸配及匯兌客戶，兩人因匯兌案被刑事局查獲，警方搜出1萬8550片口罩，...

好熱！高雄六龜、美濃、內門陸續通報林地起火

最近幾天天氣炎熱，高雄甲仙氣溫高達36度，周日（5月3日）起 林地火警連燒3天，今天終於沒有再復燃。不過，今天下午六龜、...

高溫難耐 台南7旬老翁爬山疑中暑送醫

台南市78歲金姓老翁昨天獨自前往關廟區郊山爬山運動，直至中午11時55分天氣太熱，且體力消耗太大，不慎在旺萊路鳳梨田旁暈...

男子遇盤查神情緊張 桃園警一查抓到通緝犯

桃園市八德區日前一名40多歲的柯姓男子，因毒品案遭桃園地院發佈通緝，遇員警盤查神情緊張，不斷低頭把玩手機，還嚷嚷著要喝水...

台南電器行老闆3樓裝冷氣 跨坐窗邊不慎墜樓意識模糊

連日來氣溫上升，台南市南區金華路二段289巷一住家委託電器行裝冷氣機，37歲陳姓老闆上午9時許，在該住家3樓跨坐窗邊施工...

砂輪機破壞兌幣機行竊 警連日埋伏緝捕桃園鴛鴦大盜

桃園市楊梅區大成路一家夾娃娃機店的兌幣機在3日清晨遭竊，中壢警方昨天偵破桃園市娃娃機之兌幣機連續竊案，逮捕2名犯嫌並查獲...

熱門新聞

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

尷尬！柯文哲遠視京華城火災貼文 網酸：隔岸觀火

高醫前院長家火災起因竟被造謠 消防局這樣澄清

影／遭惡老闆凌虐截肢 少年：媽抱歉讓您擔心了

新莊居家檢疫男子猝死 新冠肺炎採檢結果為陰性

通緝犯對員警巴臉拳打腳踢判無罪 因患「思覺失調症」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。