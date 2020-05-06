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影／保時捷疑高速自撞山壁4輪朝天 台二線濱海公路夜驚魂
蕭姓男子今天凌晨1點多，駕駛一輛保時捷跑車，行經台2線87公里處，在一處彎道時，疑高速自撞山壁，由於撞擊力道強大，車子翻了個四輪朝天，蕭男命大僅手腳輕微擦挫傷，事故約2小時後排除，雙向恢復通車。
警方調查，這起車禍事故發生在台2線87公里處，蕭男（42歲）駕駛保時捷跑車自撞山壁，由於撞擊力道強大，導致車輛翻覆，四輪朝天。和美派出所員警獲報到場處理，蕭男酒測值為零，並沒有喝酒，蕭男僅手腳輕微擦挫傷。
警方說，車禍現場是一處彎道，車速過快容易發生車禍，根據現場煞車痕跡及撞擊情況，研判是車速過快失控自撞山壁，再翻車，跑車由吊車吊起至拖吊車上後離開，現場在凌晨3時排除，雙向恢復通車。監視器有拍到跑車開過去事故附近道路，但沒有拍到撞車現場。
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