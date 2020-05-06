快訊

嚴德發慰問自縊中尉家屬 269旅旅長、政戰主任調離現職

酒店、舞廳何時能復業？ 指揮中心態度變了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／保時捷疑高速自撞山壁4輪朝天 台二線濱海公路夜驚魂

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
保時捷疑高速自撞山壁四輪朝天，台二線濱海公路夜驚魂。記者游明煌／翻攝
保時捷疑高速自撞山壁四輪朝天，台二線濱海公路夜驚魂。記者游明煌／翻攝

蕭姓男子今天凌晨1點多，駕駛一輛保時捷跑車，行經台2線87公里處，在一處彎道時，疑高速自撞山壁，由於撞擊力道強大，車子翻了個四輪朝天，蕭男命大僅手腳輕微擦挫傷，事故約2小時後排除，雙向恢復通車。

警方調查，這起車禍事故發生在台2線87公里處，蕭男（42歲）駕駛保時捷跑車自撞山壁，由於撞擊力道強大，導致車輛翻覆，四輪朝天。和美派出所員警獲報到場處理，蕭男酒測值為零，並沒有喝酒，蕭男僅手腳輕微擦挫傷。

警方說，車禍現場是一處彎道，車速過快容易發生車禍，根據現場煞車痕跡及撞擊情況，研判是車速過快失控自撞山壁，再翻車，跑車由吊車吊起至拖吊車上後離開，現場在凌晨3時排除，雙向恢復通車。監視器有拍到跑車開過去事故附近道路，但沒有拍到撞車現場。

保時捷疑高速自撞山壁四輪朝天，台二線濱海公路夜驚魂。記者游明煌／翻攝
保時捷疑高速自撞山壁四輪朝天，台二線濱海公路夜驚魂。記者游明煌／翻攝

跑車 事故 車禍

延伸閱讀

保時捷車主看過來！受新冠病毒影響，原廠確認延長保固時間

金雞母市場美國、中國銷售都大跌！保時捷第一季銷售明顯受疫情衝擊

員工安全健康為優先！保時捷宣布將重啟新車生產線

影／高手在民間! 這支Cayman GT4影片完全可以成為保時捷廣告

相關新聞

衝公所申辦紓困 酒店小姐「被打槍」氣噗噗

全國酒店本月9日停業滿1個月，小姐、經紀、業者無不「苦哈哈」，有小姐甚至做起外送員，不過，行政院長蘇貞昌本月4日宣布擴大...

過分！內急到他人住家旁尿尿 還進屋內偷神明金牌

李姓男子去年10月6日上午，騎車行經六腳鄉林女住處，因內急停車先到屋旁尿尿，見側門未鎖，獨自侵入住宅內，竊取神明桌上神明...

謊報居家隔離者偷跑KTV歡唱 北市警追查報案者

台北市警方日前接獲報案，指一名因新冠肺炎疫情須進行居家隔離者，在隔離期間偷跑到西門町商圈一間KTV唱歌消費，警消獲報後不...

影／保時捷疑高速自撞山壁4輪朝天 台二線濱海公路夜驚魂

蕭姓男子今天凌晨1點多，駕駛一輛保時捷跑車，行經台2線87公里處，在一處彎道時，疑高速自撞山壁，由於撞擊力道強大，車子翻...

女高中生搭車睡著錯過站深夜睡超商 暖警送返家

今天凌晨桃園市楊梅警分局上湖派出所長林祺笙與富岡所執行聯合巡邏，巡簽新明街一處超商時，林祺笙瞥見一名身穿高中制服的女孩趴...

桃汙水下水道蓋板惹禍？ 老翁騎車經過下秒重摔昏迷

桃園市近年開展汙水下水道等重大工程，未料一名溫姓老翁上月6日騎電動腳踏車行經萬壽路轉三民路時，才剛騎過下水道工程的覆工蓋...

影／搞地下匯兌賣口罩給客人 被逮竟稱想捐給社福團體

盧姓、萬姓男子涉嫌地下匯兌，另涉賣口罩給來訪友人、陸配及匯兌客戶，兩人因匯兌案被刑事局查獲，警方搜出1萬8550片口罩，...

好熱！高雄六龜、美濃、內門陸續通報林地起火

最近幾天天氣炎熱，高雄甲仙氣溫高達36度，周日（5月3日）起 林地火警連燒3天，今天終於沒有再復燃。不過，今天下午六龜、...

高溫難耐 台南7旬老翁爬山疑中暑送醫

台南市78歲金姓老翁昨天獨自前往關廟區郊山爬山運動，直至中午11時55分天氣太熱，且體力消耗太大，不慎在旺萊路鳳梨田旁暈...

男子遇盤查神情緊張 桃園警一查抓到通緝犯

桃園市八德區日前一名40多歲的柯姓男子，因毒品案遭桃園地院發佈通緝，遇員警盤查神情緊張，不斷低頭把玩手機，還嚷嚷著要喝水...

台南電器行老闆3樓裝冷氣 跨坐窗邊不慎墜樓意識模糊

連日來氣溫上升，台南市南區金華路二段289巷一住家委託電器行裝冷氣機，37歲陳姓老闆上午9時許，在該住家3樓跨坐窗邊施工...

砂輪機破壞兌幣機行竊 警連日埋伏緝捕桃園鴛鴦大盜

桃園市楊梅區大成路一家夾娃娃機店的兌幣機在3日清晨遭竊，中壢警方昨天偵破桃園市娃娃機之兌幣機連續竊案，逮捕2名犯嫌並查獲...

熱門新聞

少年為減輕母親負擔做鐵工 遭黑心老闆電擊、腳趾截肢

尷尬！柯文哲遠視京華城火災貼文 網酸：隔岸觀火

高醫前院長家火災起因竟被造謠 消防局這樣澄清

影／遭惡老闆凌虐截肢 少年：媽抱歉讓您擔心了

新莊居家檢疫男子猝死 新冠肺炎採檢結果為陰性

通緝犯對員警巴臉拳打腳踢判無罪 因患「思覺失調症」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。