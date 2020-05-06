天氣炎熱 嘉義老翁疑中暑命喪農田
嘉義縣六腳鄉一名81歲黃姓老農，今天疑中暑倒臥田間，家人發現緊急打119求助，消防救護人員到場時，老農身體僵硬已死亡。警方報地檢署相驗，確切死因仍待釐清。
警方調查，六腳鄉黃姓老農今天上午出門到田間除草，中午時還未回家，家屬緊急尋人，看見老農倒臥田間，報案請求救援，但救護人員到場時，老農已死亡多時，可能是因熱衰竭、中暑而亡，已報檢察官及法醫相驗，查明死因。
消防局提醒，這幾天高溫都超過攝氏30度，除了容易曬傷，更會造成熱傷害，讓身體無法正常調節高溫，如中暑、熱衰竭等。中暑症狀會有頭痛、頭暈、體溫超過40度、皮膚乾燥發紅、意識不清、昏迷等症狀，嚴重時會導致器官衰竭而亡。
消防局呼籲農民注意天氣變化，大熱天最好不要到農田工作，避免發生意外。
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