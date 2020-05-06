男子酒後揚言當鄭捷第二 法院裁定限制住居

基隆市一名李姓男子疑與女友吵架，昨天酒後在臉書發文揚言當「鄭捷第二」遭送辦，因李男覓保無著，檢方改為聲押，法院今天裁定無保釋放並限制住居，須由警方陪同送醫。

基隆地方法院表示，李男犯罪嫌疑雖屬重大，但所犯為最重本刑2年以下有期徒刑，且被告有固定住所，與祖母共同居住，職業為工人，雖有多項前科，但均無通緝紀錄，此次又是在家睡覺中為警察查獲，主動交出刀械，難認有逃亡之虞，沒有羈押原因。

基隆地院指出，被告李男並不符合強制就醫要件，只是在被告同意下，安排員警帶被告前往精神科了解精神狀況。

警方調查，33歲李姓男子昨天下午4時許在臉書（Facebook）發文表示「我老婆都不理我，很痛苦，也不跟我好好談，好好說」、「等等鄭捷第二要來了？？等等那（哪）裡的路人被砍到了，現先說不好意思了」，並附上一張不鏽鋼西瓜刀包裝照片。發文被轉貼到臉書社團「基隆人大小事」，引起民眾恐慌。

基隆市警察局長詹永茂得知後，立即指示基隆市刑警大隊支援，並由第二警分局成立專案小組，警方透過網路搜尋與當事人列管資料及相片特徵等，火速掌握李姓男子身分。

警方昨天下午5時許前往李男位於調和街住處，在取得李男的祖母同意下進入屋內，當時李男因不勝酒力已在房間呼呼大睡，隨後將他帶回第二警分局偵訊。

警方初步瞭解，李男4月間陸續上傳一名女子照片，還自稱為戰神，5月3日並在臉書上傳結婚書約，但發文提及的「老婆」兩人並未登記結婚。李男因與女友吵架心情不佳，加上幾杯黃湯下肚後才會在臉書發文發洩。

警方訊後依恐嚇公眾罪嫌，昨天晚間將李男移送基隆地檢署，經檢察官複訊後，昨天晚間10時許諭令李男新台幣5萬元交保，但李男覓保無著，檢察官昨天深夜11時許改以有逃亡之虞，向基隆地院聲請羈押。

鄭捷於民國103年5月21日下午4時22分搭乘台北捷運板南線，在龍山寺站至江子翠站之間持刀砍殺乘客，造成4死22傷，被法院依殺人等罪判處死刑定讞，民國105年5月10日執行槍決。