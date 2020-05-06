網購5千片醫療口罩牟利 刑事局逮盧男送辦

刑事局日前破獲地下匯兌集團案，搜索時發現犯嫌另涉囤積醫療用口罩等情事，循線追查發現46歲盧男自淘寶網購買近5000片醫療用口罩販售，昨天依法函送桃園地檢署偵辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，4月時破獲以萬姓男子為首的地下匯兌集團並逮4嫌，在執行搜索時另案得知犯嫌等人疑涉囤積醫療用和其他口罩等情事，隨即和桃園市警察局八德分局共組專案小組偵辦。

根據調查了解，家住桃園市的46歲盧男以支付寶付款自中國大陸淘寶網購買醫療用口罩，每片進價約新台幣10元，陸續兩次分別進貨約2000片和3000片，首次進貨均販售給地下匯兌換兌客戶、來訪友人和外配等，每片口罩售價12元。

由於盧男在4月初收到第二次進貨時，開箱清點發現短少450片，正當他仍和賣方聯繫確認數量問題時，4月16日就被專案小組查獲。

初估盧男販售2000片口罩獲利約4000元。

專案小組同時在另一名犯嫌36歲萬男的新北市住處查獲到16箱口罩，但並無標示是否為醫療用途，每片進貨價4元，萬男辯稱是要捐助社福團體。

盧男販售口罩經桃園市衛生局送請衛福部食藥署鑑定，並於5月1日函覆確認為醫療型口罩，刑事局詢後依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及「藥事法」規定，於昨天將盧男先行函送桃園地檢署偵辦。

此外，萬男遭查扣的16箱口罩正待食藥署鑑定是否為醫療型口罩，若經確認無誤將依法偵辦。

刑事局呼籲，衛福部已公告一般醫用口罩、外科手術口罩、N95口罩等防疫物資，民眾切勿哄抬價格或無正當理由囤積，也勿以一般口罩謊稱醫療級口罩販售牟利，以免誤觸法網。