縱容未成年深夜聚集 羅東星聲代KTV遭停業10天
宜蘭縣羅東鎮「星聲代KTV」多次深夜縱容未成年聚集，致使鬥毆事件頻傳，羅東警分局依宜蘭地方法院裁定，今天下午前往執行停止營業10天處分。
宜蘭縣警察局羅東分局發布新聞稿指出，去年6月間多次查獲星聲代KTV業者於深夜營業期間，縱容未成年於店內聚集，未即時報告警察機關，均予裁處罰鍰在案，但業者不思善盡法令科予保護兒童、少年義務，去年10月間警方再次查獲縱容少年，進而引發青少年鬥毆事件，業者依然故我。
羅東警分局表示，警方去年11月16日再次查獲這間KTV深夜縱容青少年，並依「社會秩序維護法」將負責人移送法辦，經宜蘭地方法院審理後，認定負責人縱容少年於深夜聚集，未即時報告警察機關，曾經處罰後仍未汲取教訓，不知悔改，裁定停止營業10天。
羅東分局呼籲，業者應負起維護兒童及少年身心健康及安全的社會責任，並善盡法令義務，勸導深夜未歸少年盡快返家，共同預防青少年犯罪及防止被害，警方也會秉持嚴正執法強力打擊，維護社會治安。
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