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五結農會提保管箱竊案賠償說明 受害人批卸責

中央社 / 宜蘭縣6日電

宜蘭縣五結鄉農會日前發生保管箱遭竊，農會今天舉行賠償說明會，提出5萬元內財損可立即協調理賠，受害人家屬到場怒斥農會員工監守自盜，農會卻一直卸責，根本沒誠意賠償。

五結鄉農會4月下旬驚傳保管箱內物品遭竊，經警方調查後，30多歲農會資訊室技工黃姓男子涉有重嫌，4月29日下午在羅東鎮將黃男拘提到案，訊後依竊盜、業務侵占罪嫌解送宜蘭地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押黃男獲准。

五結鄉農會總幹事李林欽向中央社記者表示，農會共有1300個保管箱，其中868個出租，現已清點811個，其中有54箱通報財損，大多為黃金和金首飾等，粗估損失約新台幣1000餘萬元。

五結鄉農會今天邀請受害民眾前來農會協調賠償事宜，由李林欽說明賠償程序，他指出，依據合約規定，財損若在新台幣5萬元以內，在承租人和出租人雙方同意下，就可馬上協調進行理賠。

他表示，受害人若能舉證，依合約最高理賠50萬元，但有附帶條件，若受害人認為損失更多，農會將依法院判決進行理賠。

受害人家屬林姓女子質疑，農會員工「監守自盜」，農會該如何負起責任？提出理賠5萬元根本沒誠意，財損超過5萬元至50萬元之間，還要求被害人舉證，很多人都沒有拍照存證，該如何舉證，農會一直在推卸責任。

李林欽強調，受害者可以不同意5萬元和解方式，農會不可能私底下解決，凡是都要依法律規定，且合約都有載明賠償程序，必須依照合約辦理和靜待司法判決。

另外，林女也提出五結鄉農會發生重大金融事件，相關單位必須凍結李林欽退休申請，李林欽回應，若能留下，他願意繼續為受害人處理後續事宜。會議最後因雙方爭執不下只好結束。

羅東 承租人 竊盜

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