涉多起砂輪機破壞娃娃機竊案 吸毒鴛鴦落網

桃園市中壢警方今天宣布偵破一對男女涉嫌以砂輪機連續破壞娃娃機，竊取金錢案件，經初步調查後，發現2人疑似因吸毒缺錢花用，選擇娃娃機下手，調查後被依法究辦。

桃園市政府警察局中壢分局表示，昨天會同多個警分局，在平鎮區金陵路，逮捕2名近日內連續行竊娃娃機的34歲林姓男子與19歲莊姓女子，並從住處起出犯案用砂輪機、鐵撬、贓車車牌及各式毒品。

警方初步調查後表示，這對男女疑似吸毒缺錢花用，選擇桃園轄區內多處無人娃娃機店下手，並趁人潮稀少時，快速以砂輪機破壞機台，竊走機器內的金錢。

警方清查監視錄影器畫面後，鎖定男女的蹤跡，經過連續多日埋伏，在住處逮捕2人到案，並查出曾涉及多起竊盜車輛與車牌案件。

2人在接受調查後，被依連續加重竊盜、毒品危害防制條例移送檢方偵辦。