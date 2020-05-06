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防疫無空窗 新北警打擊黑幫、掃蕩錢莊

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
三重警方日前執行全國同步「打擊暴力討債、高利貸放集團」專案，查扣四海幫海旭堂恐嚇取財用刀械棍棒等用具。圖／警方提供
三重警方日前執行全國同步「打擊暴力討債、高利貸放集團」專案，查扣四海幫海旭堂恐嚇取財用刀械棍棒等用具。圖／警方提供

新北市刑大於今年4月28日配合警政署規畫全國同步「打擊暴力討債、高利貸放集團」專案，至5月4日止，共查獲重利案件41件81人，檢肅四海幫海旭堂成員葉嫌為首等19人的組織犯罪集團，成果豐碩、績效斐然，展現警方維護治安決心。

新北市刑大指出，三重警分局掌握以葉姓男子為首的不法幫派組織，因覬覦商家生意，竟多次派員到店裡藉故滋事，向商家收取保護費，如有不從即率眾砸店，並藉機貸放重利，被害人不堪其擾只好關門大吉，三重警方蒐報後，於專案期間執行掃蕩，將所屬共19名成員檢肅到案，也讓附近商家及民眾得以安居樂業。

板橋區的廖姓男子平日與同夥以貸放重利為業，甚至隨身攜帶槍枝助勢，廖姓男子今年4月底凌晨酒後竟無故在板橋區果菜市場開槍洩忿，板橋警方獲報後，立即派員循線追緝，當晚即查獲廖男同夥正在超商內貸放重利給經商卻因疫情缺錢調度，而需錢孔急的婦人，警方拘提到案同時查扣現金10萬元，也避免該被害人受重利剝削。

新北市警局強調，掃蕩暴力討債、高利貸放集團及黑幫絕不因全國注重防疫工作而鬆懈，更不容不法分子趁疫作亂，對於全民防疫期間擾亂社會治安的非法之徒，絕對迎面予以痛擊，讓全民安心防疫，貫徹新北市政府維護治安決心及「治安零容忍」政策。

三重警方日前執行全國同步「打擊暴力討債、高利貸放集團」專案，查獲四海幫海旭堂貸放重利的相關犯罪帳冊。圖／警方提供
三重警方日前執行全國同步「打擊暴力討債、高利貸放集團」專案，查獲四海幫海旭堂貸放重利的相關犯罪帳冊。圖／警方提供
三重警方日前執行全國同步「打擊暴力討債、高利貸放集團」專案，瓦解以四海幫海旭堂成員葉嫌為首等19人的組織犯罪集團，警詢後依法送辦。圖／警方提供
三重警方日前執行全國同步「打擊暴力討債、高利貸放集團」專案，瓦解以四海幫海旭堂成員葉嫌為首等19人的組織犯罪集團，警詢後依法送辦。圖／警方提供
三重警方日前執行全國同步「打擊暴力討債、高利貸放集團」專案，瓦解以四海幫海旭堂成員葉嫌為首等19人的組織犯罪集團。圖／警方提供
三重警方日前執行全國同步「打擊暴力討債、高利貸放集團」專案，瓦解以四海幫海旭堂成員葉嫌為首等19人的組織犯罪集團。圖／警方提供

疫情 幫派

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