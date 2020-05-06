女高中生搭車睡著錯過站深夜睡超商 暖警送返家

今天凌晨桃園市楊梅警分局上湖派出所長林祺笙與富岡所執行聯合巡邏，巡簽新明街一處超商時，林祺笙瞥見一名身穿高中制服的女孩趴睡在桌子上，察覺有異便趨前關心。

據了解，19歲的潘姓高中生平日往返台北與楊梅間通勤就學，晚間因與同學餐敘逛街完，搭乘末班區間電聯車從松山回楊梅，因感到疲憊在車上閉眼休息，不知不覺便睡著坐到的終點站富岡。因人生地不熟且夜晚已經叫不到計程車，一人獨自朝著燈亮處走，遂走到了統一超商富岡店。

加上雙親在外地工作，凌晨才下班，家中還有未成年的弟弟，無人可以聯絡的潘女決定在超商睡一晚，所幸遇到熱心處事的巡邏員警，為維護潘女的安全，主動將她載返楊梅住家。