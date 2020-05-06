9旬老翁花蓮坐火車到桃園訪友迷路 累倒教會前遇暖警

家住花蓮的9旬林姓老翁昨晚一人坐火車至桃園尋親，因為迷路也沒錢無法聯繫親人，呆坐在平鎮一所教會前直到今天凌晨。巡邏員警經過了解他的情況，有如上帝派來的天使，即時拯救受難的老翁。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，90歲林老先生住花蓮縣秀林鄉，昨晚沒跟家人說就獨自搭火車至桃園中壢火車站，出車站往平鎮方向走，想找多年未見的表妹及教會的朋友，但是老人家忘了住址，只能靠以前來過道路景色喚起記憶，無奈環境與記憶中的景色已大不相同，最後累坐平鎮區一所教會前。

昨天凌晨，巡邏的警員劉明有、林家賢及實習生莊才煥經過教會，看見老翁倒地立即上前關心狀況，面對員警詢問疑似體力不支，有氣無力回答，員警趕緊準備麵包及飲水供老翁充飢解渴。老翁可能年事高記憶力衰退，還好他身上有本聖經和有聯絡資料的筆記本，打了幾個電話終於聯繫上老翁花蓮的家人，家屬接到警方通知，得知老翁平安無事總算放下心中大石，但一時無法趕到桃園接人，員警最後也順利聯繫上長者在桃園的親人帶他回去休息，這才結束一場虛驚。