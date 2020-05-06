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影／搞地下匯兌賣口罩給客人 被逮竟稱想捐給社福團體
盧姓、萬姓男子涉嫌地下匯兌，另涉賣口罩給來訪友人、陸配及匯兌客戶，兩人因匯兌案被刑事局查獲，警方搜出1萬8550片口罩，其中盧持有的2550片經送驗屬醫療用，萬的1萬6000片待檢驗，依哄抬囤積防疫物資罪嫌究辦。
警方調查，盧姓男子（46歲）住桃園市，2月起從大陸淘寶網購買約5000片醫療用口罩，每片進價10元，賣出約2000片，每片開價12元；萬姓男子（36歲）住新北市，透過不明管道取得1萬6000片口罩，每片進價4元。
兩人涉嫌協助玉石拍賣業者，將台灣買方款項地下匯兌給大陸賣方，1年多來經手約3000萬元，遭刑事局鎖定。
刑事局偵一大隊第二隊上月16日搜索，拘提盧、萬，發現兩人住處放有大量口罩，先依銀行法罪嫌移送，再釐清口罩案情，檢方令萬、盧各以20萬、3萬元交保。
盧坦認賣口罩，萬否認販賣，稱想捐給社福團體，但提不出佐證資料，對口罩來源也交代不清。
警方將盧的2550片口罩送驗衛生單位，本月初確認是醫療用，依嚴重特殊傳染病肺炎防治特別條例函送法辦，萬的16000片口罩檢驗結果尚未出爐。
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