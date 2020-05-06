聽新聞
test
0:00 / 0:00
好熱！高雄六龜、美濃、內門陸續通報林地起火
最近幾天天氣炎熱，高雄甲仙氣溫高達36度，周日（5月3日）起 林地火警連燒3天，今天終於沒有再復燃。不過，今天下午六龜、美濃與內門山區卻又陸續傳出林地火警，各地警義消頂著大熱天打火，可說是「內外交煎、汗如雨下」。居民說，希望老天爺快點下雨，林地火災別再發生。
近日甲仙氣象站陸續觀測到36度以上高溫，5月3日至5日，甲仙林地陸續發生竹林山火，除燒毀竹林，也有芒果園受損，甲仙與鄰近消防分隊人員疲於奔命，所幸未波及民宅。林地主人說，很久沒有下雨，山上林地乾燥，火苗隨風四處飛散，火勢不好控制。
高市消防局六大隊表示， 5月1日至6日，旗美等地山區已經發生29起林地雜草火警，甲仙林地今天沒有再燒，不過下午1點30分起，美濃、六龜與內門又陸續通報山林火災，美濃起火處是之前曾燒2天的竹門山區火災，今年梅雨來得晚，恐怕天乾物燥導致林地野火又復燃。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言