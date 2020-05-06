好熱！高雄六龜、美濃、內門陸續通報林地起火

最近幾天天氣炎熱，高雄甲仙氣溫高達36度，周日（5月3日）起 林地火警連燒3天，今天終於沒有再復燃。不過，今天下午六龜、美濃與內門山區卻又陸續傳出林地火警，各地警義消頂著大熱天打火，可說是「內外交煎、汗如雨下」。居民說，希望老天爺快點下雨，林地火災別再發生。

近日甲仙氣象站陸續觀測到36度以上高溫，5月3日至5日，甲仙林地陸續發生竹林山火，除燒毀竹林，也有芒果園受損，甲仙與鄰近消防分隊人員疲於奔命，所幸未波及民宅。林地主人說，很久沒有下雨，山上林地乾燥，火苗隨風四處飛散，火勢不好控制。