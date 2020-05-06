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男子遇盤查神情緊張 桃園警一查抓到通緝犯

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區日前一名男子，因毒品案遭桃園地院發佈通緝，遇員警盤查時神情緊張，不斷低頭把玩手機，還嚷嚷著要喝水，引起員警注意，詳加盤查之下赫然發現竟是通緝犯。 圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前一名男子，因毒品案遭桃園地院發佈通緝，遇員警盤查時神情緊張，不斷低頭把玩手機，還嚷嚷著要喝水，引起員警注意，詳加盤查之下赫然發現竟是通緝犯。 圖／八德警分局提供

桃園市八德區日前一名40多歲的柯姓男子，因毒品案遭桃園地院發佈通緝，遇員警盤查神情緊張，不斷低頭把玩手機，還嚷嚷著要喝水，引起員警注意，進一步詳加盤查，一查之下赫然發現柯男正遭桃園地院通緝中，趕緊將其逮捕歸案。

八德警分局四維派出所警員林士喆，本月4日下午2點多，巡邏行經八德區永福街某商店前，見一名戴著口罩的中年男子站在路旁機車旁，員警欲靠近盤查，男子神情慌張還急著要離開，藉口重重，一會兒說天熱口渴要喝水，一會兒又一直低頭把玩手機。林員直覺有異，將該男子攔下，並以M-POLICE警用小電腦查詢，才發現柯男今年3月因毒品案遭桃園地院發佈通緝。

柯男自知通緝身份遭警識破，便耍賴一直蹲在地上說天氣熱，嚷嚷著要喝水，林員趕緊通知線上警力支援，用巡邏車將柯男帶返所偵辦。警方當場將柯男逮捕後，帶返所依法偵辦，柯男辯稱未收到法院通知，不知道自己被通緝，警訊後將柯男解送歸案。

八德警分局表示，巡邏員警會針對可疑人車實施盤查，發現可疑會詳加查核其身分，不但能有效嚇止不肖分子犯罪，也能淨化社會治安。

桃園市八德區日前一名男子，因毒品案遭桃園地院發佈通緝，遇員警盤查時神情緊張，不斷低頭把玩手機，還嚷嚷著要喝水，引起員警注意，詳加盤查之下赫然發現竟是通緝犯。 圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前一名男子，因毒品案遭桃園地院發佈通緝，遇員警盤查時神情緊張，不斷低頭把玩手機，還嚷嚷著要喝水，引起員警注意，詳加盤查之下赫然發現竟是通緝犯。 圖／八德警分局提供

通緝 毒品 口罩

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