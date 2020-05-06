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開車途中心臟病發 高雄警協助開道3分鐘到醫院

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
吳姓男子（38歲）昨下午1點多時，搭乘友人林男開的銀色車輛，途中吳突感胸口悶痛、全身無力，李連忙開車到前鎮警分局一心所前求救。記者邱奕能／翻攝
吳姓男子（38歲）昨下午1點多時，搭乘友人林男開的銀色車輛，途中吳突感胸口悶痛、全身無力，李連忙開車到前鎮警分局一心所前求救。記者邱奕能／翻攝

高雄吳姓男子因心臟問題，突在車內趕到不適，朋友見狀趕緊開到前鎮警分局一心路派出所前求救，所長李邦豪聽聞剎車聲出來察看，見到情況危急，開著巡邏車幫吳男等人開道，3分鐘內送到醫院及時拯救。

據了解，吳男（38歲）昨下午1點多時，搭乘友人林男開的銀色車輛，途中吳突感胸口悶痛、全身無力，李連忙開車到前鎮警分局一心所前求救。

一心所長李邦豪聽聞派出所前出現尖銳剎車聲響，立即出所查看，見到林男緊張的向他說「同事吳男剛才感到胸悶，還一直拍打左手手臂，他有心肌梗塞」。李邦豪得知後，見事態緊急，立即開著巡邏車沿路鳴笛，3分鐘內護送吳男等人到達阮綜合醫院。

直達醫院後，警方仍不放心下吳男，陪同他進入急診室，不斷安撫他「不要緊張」，吳經救治後臉色稍緩，無生命危險。

李邦豪說，很高興能幫忙開道，及時挽救一條生命。吳男也說，還好警方有及時協助，讓他在鬼門關前走了一遭。

心肌梗塞

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