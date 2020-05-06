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台南電器行老闆3樓裝冷氣 跨坐窗邊不慎墜樓意識模糊
連日來氣溫上升，台南市南區金華路二段289巷一住家委託電器行裝冷氣機，37歲陳姓老闆上午9時許，在該住家3樓跨坐窗邊施工，重心不穩，不慎自3樓墜落地面，意識昏迷，頭部3公分撕裂傷、口鼻出血、雙足底及右膝骨折，經消防局救護車送往成大醫院急救。
據調查，陳姓男子今天上午受雇屋主裝設冷氣，在3樓施工時不慎墜樓，經屋主通報消防局救災救護指揮中心，立即派出救護車前往，緊急將傷者送往成大醫院急救。警方現場勘查，施工現場未發現打鬥跡象，且有目擊民眾看到陳跨坐在窗邊施工，研判施工時不慎墜樓。
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