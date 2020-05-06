砂輪機破壞兌幣機行竊 警連日埋伏緝捕桃園鴛鴦大盜

桃園市楊梅區大成路一家夾娃娃機店的兌幣機在3日清晨遭竊，中壢警方昨天偵破桃園市娃娃機之兌幣機連續竊案，逮捕2名犯嫌並查獲犯案用工具砂輪機及海洛因、安非它命等毒品；警方將持續追緝在逃共犯，2名犯嫌並依刑法連續加重竊盜、毒品罪嫌移送地檢署偵辦。警方呼籲犯罪切勿存有僥倖心理，必將追查到底，絕不寬貸。

中壢分局、平鎮分局與楊梅分局組成專案小組，於昨天上午7點30分許於平鎮區金陵路，逮捕近日於桃園市各娃娃機店犯下以砂輪機破壞兌幣機之連續竊案2名犯嫌，分別為34歲林姓男子與19歲莊姓女子，並起出犯案用砂輪機1台、鐵橇1支、失竊汽車1部等物品及毒品海洛因9.63克、安非它命0.29克。

警方表示，本次專案小組掌握主嫌身份及藏匿處所後，經連續多日埋伏，持搜、拘票拘獲林、莊二嫌到案，二嫌均坦承犯行，共計偵破車牌竊盜2件、兌幣機竊盜8件、汽車竊盜1件；全案依連續加重竊盜、毒品罪嫌移送地檢署偵辦，並將持續追緝在逃共犯歸案。