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搭電梯送貨受阻 32歲物流士怒揮拳...72歲翁當場出血
台北市一名32歲葉姓物流送貨員，今天上午到南昌路一棟大樓送貨時，因住戶不讓他搭大樓內電梯，一言不合之下竟失控毆打對方，導致住戶鼻子流血被送醫救治，警方獲報後已將葉男帶返警局釐清案情，全案將朝傷害案方向偵辦。
據了解，與葉男發生口角的住戶，是一名72歲的賴姓男子；他今天上午10時許看見葉男準備搭電梯送貨上樓，即以「電梯僅供大樓住戶使用」為由，不讓葉男搭乘，雙方因此發生口角。
未料葉男最後情緒失控，直接朝賴翁臉上揮拳，導致其鼻子流血，被送醫救治，轄區南昌路派出所警方獲報到場後，已將葉男帶返派出所偵詢，因賴翁提出傷害告訴，全案將朝傷害案方向偵辦。
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