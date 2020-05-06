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水電工亮刀嗆當鄭捷第二聲押 法院裁定無保釋放要就醫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
水電工亮工嗆當鄭捷第二聲押，法院裁定無保釋放要就醫。圖／警方提供
水電工亮工嗆當鄭捷第二聲押，法院裁定無保釋放要就醫。圖／警方提供

基隆市李姓男子疑因感情因素心情不佳，昨天在臉書放西瓜刀照片，貼文「等等鄭捷第二要來了」，貼文被傳到臉書社群，引發基隆人恐慌，警方在1小時後立即逮到人，基隆地檢署昨晚因李籌不到5萬元交保金改向法院聲押，基隆地院中午裁定無保釋放，除限制住居外，還必須由警方陪同到醫院就醫，評估是否需要住院治療。

李姓男子疑因感情因素心情不佳，昨天在臉書放西瓜刀照片，涉嫌貼文「等等鄭捷第二要來了」、 「路人被砍到了，現先說不好意思」，臉書上還放上用手拿著新買西瓜刀的照片，透露隨機砍人意圖。警方接獲情資前往調和街將他逮捕，依恐嚇公眾罪嫌偵辦。

李被逮後向檢警供稱，貼文只是在發洩情緒，並不是真的要砍人。員警表示，昨天員警到場後，發現李男渾身酒味，看到媒體及警方拍照，情緒一度失控叫囂。

市警第二分局表示，李男的行為涉嫌以加害生命、身體、財產恐嚇公眾，致生公安危害，依法可處2年以下徒刑，昨晚移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署指出，考量李男正常情形下，精神狀況還算穩定，昨晚訊後依違反刑法恐嚇公眾安全罪嫌諭知5萬交保，但李男籌不到交保金，晚間11時改以有逃亡之虞向法院聲押。基隆地院今天上午開羈押庭，法官考量李姓男子沒有逃亡之虞，近午時裁定李無保釋放，除限制住居外，還必須由警方陪同到醫院就醫，評估是否需要住院治療。

水電工亮工嗆當鄭捷第二聲押，法院裁定無保釋放要就醫。圖／警方提供
水電工亮工嗆當鄭捷第二聲押，法院裁定無保釋放要就醫。圖／警方提供
水電工亮工嗆當鄭捷第二聲押，法院裁定無保釋放要就醫。圖／警方提供
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