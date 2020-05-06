高溫炎熱 嘉義縣老農疑中暑倒臥田中死亡

嘉義縣市連日來高溫炎熱 ，嘉縣老人比例最高的六腳鄉，中午傳出81歲黃姓老農到農田除草，疑中暑熱衰竭倒臥田間死亡，家人報案，消防救護人員到場，黃姓老農身體僵硬，無生命跡象， 報地檢署相驗 。

警方調查，中午12點56分，六腳鄉台19線73.5公里處一塊農田，黃姓老農被發現倒臥田間，家人發現黃姓老翁早上出門到田間除草，中午未回來，著急尋找， 在農田發現屍體，是否中暑熱衰竭死亡， 報檢察官及法醫相驗，查明死因。

消防人員說，今天高溫30多度，中暑或熱衰竭是除了曬傷以外， 高溫天氣常發生的熱傷害，熱傷害指身體在酷熱的環境下無法有效維持正常體溫，產生不適的症狀，不及時處理中暑或熱衰竭，身體持續的高溫會導致器官衰竭，有危及生命風險，中暑嚴重狀況下死亡率可達 63％，呼籲民 眾做好防曬，勿曝露高溫下工作。