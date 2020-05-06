台中市民到消防隊可免費領住警器？ 消防局：錯誤訊息

近日許多地方發生住宅火警造成傷亡，住家裝住宅用火災警報器很重要，最近更受重視，台中市最近有LINE群組一直傳「台中市民可到在地消防隊，一戶免費領一個住警器」訊息，消防局今天澄清這是錯誤資訊。

台中市消防局表示，台中在地味丹企業，日前捐贈1000個的住宅用火災警報器給台中市消防局，並指定受贈對象為沙鹿區居民，且捐贈人同意讓沙鹿區民眾自行領回，一戶限一個，目前捐贈案的1000個住警器，已經申領完畢，沙鹿消防分隊也貼出公告。

消防局說，最近LINE群組瘋傳「台中市居民帶身分證到戶籍所在地的消防隊，一戶免費領取一個住警器」，消防局強調「這是錯誤的！」因為有申請首要條件及申請資格，且必須經過審核，才可補助安裝。

台中市政府為協助低收入戶、弱勢族群等高風險族群場所安裝住宅用火災警報，編列預算補助弱勢族群安裝，爭取火災發生初期預警時間，提醒民眾及早避難逃生，申請首要條件：總樓層5樓以下之住宅（一般常見的透天厝或是老舊型公寓）。

申請資格須符合至少下列申裝條件資格之一：

1.人員條件：獨居老人、低收入戶、身心障礙者、孕婦、65 歲以上年長者、兒童(12 歲以下) 、原住民、其他等。

2.鐵皮屋住宅、30 年以上住宅、木造建築物、狹小巷弄地區、住宅式宮廟、資源回收用途、裝設鐵窗住宅、曾發生火災事故、舊式眷村、搶救不易地區、高火災風險場所及其他等。

符合資格的台中市民可自行至附近消防隊提出申請，但須由各地消防隊派員前往訪視，如審查及訪視後評估為符合優先補助安裝對象者，才可補助安裝。

消防局表示，除了補助安裝的一個住警器還不夠，建議每個房間、樓梯、廚房都要裝，可以至消防器材公司、大賣場或網路商城購買。