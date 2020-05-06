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深夜五股化工廠大火 還延燒隔壁民宅及工廠
新北市五股區今天（6日）凌晨1時許，位於成泰路上的一間化學工廠突然竄出大火，火勢因內部堆放化學物品而迅速延燒，更波及相鄰的4棟建築，造成近500平方公尺的面積遭燒毀，損失慘重，所幸大火發生時屋內人員都緊急逃出，沒有造成任何人員傷亡，起火原因則還有待調查。
火警發生在6日凌晨約1時20分，發生火警的化學工廠是位在五股區成泰路二段，一間專營化學鍍鎳的廠房，起火點位於建築4樓，導致火勢一發不可收拾，雖然許多化合物是堆放在工廠後方空地，但消防人員不敢大意，仍布水線不斷降溫。
雖然火勢在1小時內受到控制，但因起火當時延燒十分迅速，火勢還波及到相鄰4棟建築，除了工廠、塑膠倉庫，其中更有1戶是民宅，居民半夜被濃煙大火驚醒，所幸及時在消防人員的引導下逃出屋外，沒有人員傷亡。
消防人員撲滅火勢後，初步研判火勢僅在3樓以上延燒，因4樓為頂層加蓋，火勢才會延燒迅速，所幸沒有延燒到低樓層堆放化合物的倉庫，才沒引爆更大災害，但估計有150坪面積遭燒毀，起火原因則還有待進一步釐清。
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