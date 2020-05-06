影／五結保管箱竊案說明 被害人破口大罵農會管理鬆散

宜蘭五結鄉農會保管箱集體失竊案，農會今天邀請被害人說明，指損失金額5萬元以下可和解獲賠。此舉遭被害人大罵，農會從頭到尾態度就想私了，且嫌犯疑似2年前就行竊，痛斥農會管理鬆散，不負責任，說明會不歡而散。

根據農會統計，農會已有使用的保管箱866箱，目前開啟檢查811箱，其中申報財物損失54箱。至於損失金額，總幹事李林清表示難以掌控，總計大約1000多萬元，此與被害人所說的3、4千萬元，差距甚遠。

五結鄉農會日前發生重大金融竊案，農會主管今由律師陪同召開說明會表示，如果財務損失金額在5萬元以下，可以協調和解，被害人早拿到賠償，也可以把這件事放下。但是如果金額超過 能夠舉證的話，農會最多賠償50萬元，金額更高，也要舉證等法院判決。

被害人自救會成員表示，他們財物損失大多超過5萬元，因為信任農會才把貴重物品放進來，被害人自己還要負舉證責任，實在「很困難」，他們不滿農會辦這場說明會，「用5萬元就想把事情私了」。

被害人說，農會29日對外說有31支保管箱鑰匙不見、17隻被拆封，所以有問題只有48箱。但他實際發現，自己雖不是在被通知的48箱被害人當中，結果5條金條也不見，後來才知黃姓嫌犯在兩年前就開始行竊，農會竟毫無查覺，管理鬆散。

事情發生後，農會通知被害人前往查看保管箱，蕭姓被害人說，農會不要對外張揚，如果不是28日有人向媒體爆料揭露此事，不知道農會還要隱瞞多久？而且農會直到28日才向上級主管機關陳報該金融竊案。

「為何讓竊嫌趴趴走？有時間銷贓」，林姓被害人大罵，農會4月15日就發現鑰匙不見，27日才把嫌疑人黃男解職，為何讓他有時間變賣金飾？警方逮捕到案時，黃還嗆他「爸爸曾經是農會總幹事」，農會系統官官相護，當初是誰帶他進來農會上班？

大家把氣出在農會總幹事李林清的身上，由於李林清最近耍退休，林姓被害人要求農業凍結他不得退休，把事情解決完再說。