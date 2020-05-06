企業捐贈仁武分局廂型警備車 員警感謝努力維護治安

元際公司董事長施教鎮今天捐贈一輛廂型警備車，給高雄市警局仁武分局，希望讓警方維護地方有更好的巡邏利器，並落實企業社會責任與回饋社會的精神。

今天的捐贈典禮在仁武分局舉行，觀禮者眾，包括高雄市議員邱俊憲、吳利成，及張勝富議員服務處主任蘇泓文、許慧玉議員服務處主任林志隆、江瑞鴻議員服務處助理沈柏翰、仁武區公所區長蔡翹鴻、大社區公所主任秘書莊秀美、大樹區公所主任秘書王瑞麟、鳥松區公所課長孫燕輝、義刑中隊長李文星、志工中隊長劉芬弦、仁武工業區廠商聯誼會主任委員盧福淇、仁大工業區服務中心組長莊詔鑫、承辦人鄭元田、大社區廠商聯誼會中石化廠長王瑋謙、經理李進義等人，大家都非常關心地方事務。

元際公司協理謝鎮璟今天代表捐贈方致贈捐贈廂型警備車，由仁武分局行政組組長黃曜祥接受，仁武分局分局長梁東山回贈元際公司巡邏車模型及感謝狀。