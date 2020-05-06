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苗栗路樹斷裂阻交通 員警備鍊鋸迅速排除障礙

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
128縣道通霄鎮烏眉里路段發生路樹斷裂倒在路中的意外，員警據報趕往處理。圖／通霄警分局提供
128縣道通霄鎮烏眉里路段發生路樹斷裂倒在路中的意外，員警據報趕往處理。圖／通霄警分局提供

苗栗縣通霄鎮128縣道烏眉里路段日前發生路旁大樹橫倒於路面，阻礙來往車輛通行的意外，現場民眾、駕駛人一籌莫展，通霄警分局烏眉派出所員警據報趕到進行交通疏導，還自備鍊鋸將倒地的路樹切割成木塊移至路旁，不到1小時就排除障礙，恢復交通，讓在場人士直誇高效率。

烏眉派出所副所長李建國說，路樹倒地的意外發生在4月30日下午2點多，地點在128線6.5公里處，當地路旁一棵直徑約40公分的榆樹疑似蟲蛀，導致樹幹結構破壞，無法支撐重量斷裂，橫倒在路面。

128縣道當時因這起意外僅能單線通行，沒多久開始出現回堵車流，影響通行，有居民表示前幾天就發現這棵路樹有傾斜情形，但不以為意，沒想到竟會斷裂橫躺在道路上，幸好未壓到來往人車，否則後果不堪設想。

李建國和警員杜嘉瑋獲報後趕赴現場進行交通疏導，打開巡邏車警示燈提醒人車注意，李建國取出自備鍊鋸，隨即將倒下的路樹切割、分解成木塊，並與現場民眾合力將木塊移至路旁，不到1小時順利排除狀況，交通也恢復，在場民眾對員警主動為民服務表現，也豎起大姆指直呼「讚！」

128縣道通霄鎮烏眉里路段發生路樹斷裂倒在路中的意外，員警據報趕往處理。圖／通霄警分局提供
128縣道通霄鎮烏眉里路段發生路樹斷裂倒在路中的意外，員警據報趕往處理。圖／通霄警分局提供

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