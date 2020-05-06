台南工人換修倉庫屋瓦 不慎5米高屋頂墜落

台南市消防局救災救護指揮中心上午9時35分據報，安平區古堡街76巷一處倉庫有工人自約5米高屋頂墜落，楊姓屋主指出，倉庫屋瓦破裂換修，委託工程行承包，雇請年約40歲黃姓工人施作，不慎自約5米高屋頂墜落，頭部撕裂傷血腫，意識昏迷，經由救護車送往成大急救，到院後已恢復意識，有血壓對痛有反應，正由院方醫護人員搶救中。

台南市消防局救災救護指揮中心指出，安平分隊救護人員抵達現場後，評估傷者手腳皆無骨折，當場幫傷者上頸圈，隨後將傷者搬上救護車，隨即送往成大醫院急救。至於事故原因，正由警方進一步釐清當中。 台南市安平區一倉庫屋瓦破裂換修，上午委託工程行承包，雇請年約40歲黃姓工人施作，不慎自約5米高屋頂墜落。記者邵心杰／翻攝 黃姓工人不慎自約5米高屋頂墜落，頭部撕裂傷血腫，意識昏迷，經由救護車送往成大急救，到院後已恢復意識。記者邵心杰／翻攝 安平分隊救護人員抵達現場後，評估傷者手腳皆無骨折，當場幫傷者上頸圈，隨後將傷者搬上救護車，隨即送往成大醫院急救。記者邵心杰／翻攝