遊客險墜高雄多納溫泉懸崖 危急時刻人民保母神救援

住高雄旗山的67歲李姓男子上月底獨自入山踏青，對山區環境不熟，加上精神欠佳，在山區迷途。茂林消防分隊、多納派出所組搜救小組入山搜尋，發現李男時，他緊抱一棵樹，人就快掉下懸崖，搜救人員緊急救援，在千鈞一髮之際，以吊掛方式將他救下，結束一場驚魂。

六龜分局多納派出所所長李志能說，當天接到李姓男子求助電話，但李對自己的所位置表述不清，只知距離多納溫泉約有10分鐘路程，請求警方協助。

李志能要李姓遊客留意四周環境或到明顯處等待警消人員救援，多次與報案人聯繫，也試圖請報案人用Google手機定位及顯示該地區圖貌，以掌握正確位置，因報案人不熟悉該如何使用該系統，讓救援行動有如大海撈針般，救援難度高。

茂林消防分隊、多納派出所組搜救小組入山搜尋，並與報案人保持密切聯繫，經過1個多小時搜尋，當天下午在距多納溫泉區300公尺處，一處高約15公尺懸崖發現李姓遊客，他當時緊抱一棵樹，人就快要掉下懸崖，情況危急。

李姓遊客手部骨折，表情痛苦，搜救人員評估該處懸崖危險性高，決定以吊掛方式將傷者救下，李男左手肩胛骨骨折，經包紥後送旗山醫院治療。