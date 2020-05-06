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誰是隔壁村的阿和？員警靠這app神器...幫老翁保血汗錢
高雄市73歲蘇姓老翁前天接到一通電話，對方自稱是「阿和」，老翁猜想可能是「附近村莊的那個阿和」，想說兩人多年不見，一聽到對方生意需要周轉金、開口借錢，蘇翁不疑有他，立刻到彌陀區農會分部匯款，幸好行員機警通報警方，員警靠APP神軟體「WHOSCALL」，攔阻蘇翁踏進詐騙陷阱。
據了解，蘇翁接到「阿和」來電，對方直吐苦水，說最近生意亟需周轉金，想借30萬元。蘇翁聽對方想借錢，坦言手頭只有6萬元可借，便出門準備到附近的彌陀區農會南安分部匯款。然而，行員詢問基本資料時，蘇翁只回答要匯錢到朋友簡訊提供的帳戶，行員再探問受款人戶名、真實姓名，蘇又無法清楚交代。
行員直覺有詭，隨即通報警方。岡山分局彌陀分駐所員警據報到場處理，蘇翁仍堅持匯款給「阿和」，員警再問「阿和是誰？」進一步探問蘇翁是否真認識阿和，包括姓名、住址等基本資料，蘇翁卻都支支吾吾、答不出來，僅說「我在猜應該是住在鄰近村莊的那個阿和」。
員警眼看蘇翁執意匯款、不好攔阻，靈機一動，表示想幫蘇翁查看電話號碼，發現該電話並沒存在蘇翁的手機通訊錄，又再進一步用APP軟體「WHOSCALL」查詢該門號，果真，該號碼是「假冒親友」的來電，這才成功讓蘇翁打消匯款念頭、保住血汗錢。
員警當場跟蘇翁解釋，這是「猜猜我是誰」慣用的詐騙手法。警方呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必多關心家中長輩，若有接到可疑電話，千萬別慌了手腳，先撥打165專線或向警方查證，才能成功阻詐。
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