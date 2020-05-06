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台中市清水區停車糾紛轎車車輪被上鐵鏈 現場吵成一團
台中市清水區發生停車糾紛，一名車主訪友後要開車，發現車輪被上鐵鏈，上鏈的人自稱對方車停私人土地，警方今天說明，未接到報案，是否為私人土地待釐清。
臉書爆料公社有人po影片，馬姓男子5月2日中午到清水區中社路旁訪友，將轎車停放路旁，卻遭該址住戶以鐵鍊上鎖並留字條「上載私人車位及開鎖電話」。
經聯繫後，雙方「以私人土地遭佔用車位(現場未劃設車位或設置告示牌)」及「汽車車輪遭上鐵鍊」問題爆發言語衝突，清水警分局表示，未接到報案。
警方表示，有關私人車位是否涉及竊占罪部分，待釐清土地所有權及使用狀況後，再行偵辦。另轎車車輪遭上鎖是否涉及刑法第304條強制罪部分，因其要件係對人不對物，可另循民事訴訟。
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