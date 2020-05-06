8月大男嬰遭打斷肋骨致死 竟是生母因哭鬧失控下重手

吳姓婦人懷孕24周就生下1名早產男嬰，但他先天心血管、肺部都有重大疾病，得時常手術回診復健，導致吳因家庭、照顧壓力下產後情緒低落，年初因兒子僅8個月大時哭鬧不休，吳竟失手朝他痛毆打斷肋骨、肝臟破裂出血送醫不治，檢方偵結依成年人故意對犯傷害致死等罪嫌起訴她。

檢警調查，吳婦去年5月生下男嬰，因早產被診斷出呼吸道、肺部、心臟及腦部相關病變，出生不久即動過動脈導管手術，必須時常住院觀察並安排復健追蹤，約6個月大時又被發現喉頭軟化症。

但吳和婆家相處不睦，自己和先生到外面租屋，由於老公平常白天得忙於工作，她平時照顧一出生就多病的兒子本就感到辛苦，加上還得扶養另1名2歲多的大兒子，導致產後情緒低落。

今年1月17日早上6點多，吳因男嬰哭鬧不休，竟拿條狀物、徒手朝他頭、胸及腹部大力毆打，導致小孩肋骨骨折、肝臟出血，全身傷痕累累，1個多小時後吳打算餵他吃感冒藥時，才赫然發現兒子全身癱軟無力，緊急送醫搶救仍宣告不治。

檢察官相驗時察覺有異，主動簽分偵辦，訊時吳坦承知道兒子早產，有多種先天性疾病，當時也因他哭鬧才下手毆打；吳的先生則說，和妻子在外租屋，小兒子出生後多病，老婆也因產後憂鬱當天才失手。

另醫院診斷指出，男嬰急救1個多小時不治，且過去病例確有極度早產，包括呼吸道、心血管等病症，法醫解剖也發現他體內大出血、肋骨骨折，判定死因為他殺。

檢方認定吳犯嫌明確，依兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌起訴她，但也考量吳身為男嬰母親，產後情緒低落有就診紀錄，且男嬰早產罹有重症，照顧殊為不易，吳朝他拳打垂擊釀悲劇實屬不該，但仍建請法院考量吳一切情狀等，量處適當之刑。