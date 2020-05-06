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毛骨悚然！ 高雄市區見捕獸夾 獸夾上剩貓斷掌白骨腐肉

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣動物緊急救援小組獲報在前鎮區鎮州路270巷有人放置捕獸夾，獸夾上只剩下貓的斷掌和白骨腐肉。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組獲報在前鎮區鎮州路270巷有人放置捕獸夾，獸夾上只剩下貓的斷掌和白骨腐肉。圖／台灣動物緊急救援小組提供

台灣動物緊急救援小組表示，3日從高雄小港機場救回遭捕獸夾斷去右後腿的流浪犬，昨天又接獲通報在前鎮區鎮州路270巷竟又有人放置捕獸夾，獸夾上只剩下貓的斷掌和一截白骨，爬滿螞蟻且腐爛發臭，令人毛骨悚然。高雄市區接連出現捕獸夾案例，保育團體非常憂心，不但傷及動物，萬一有小孩不甚採踏或用手觸摸，後果不堪設想。

台灣動物緊急救援小組昨天到現場了解狀況，果然見到捕獸夾剩下夾斷的貓掌和一截白骨，已腐爛發臭爬滿螞蟻。受傷的貓咪因疼痛警覺性高，不易捕捉，目前仍未獲救。台灣動物緊急救援小組與當地民眾合力，在現場巷弄中架設誘捕籠，看可否將受傷貓咪捕抓送醫。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成表示，受困捕獸夾的貓狗有三種命運，第一是遭夾時間不久就獲救，傷口嚴重程度低，可以幸運保住腳掌；第二種是遭夾時間過久，被夾的腳掌因血液循環受阻導致組織壞死，往往只能面臨截肢保命；最慘的是第三種，遭夾後遲遲未獲救援，直至傷肢斷裂，傷口嚴重感染，最後併發敗血症痛苦死亡。

救援小組發言人倪京台說，以前捕獸夾案例常發生在郊外農地，但最近兩起卻接連發生在高雄市區，更是人口密集的小港區和前鎮區，令人相當憂心與難過，更擔心萬一有小孩不甚採踏或用手觸摸，後果不堪設想。他強調，使用捕獸夾是違反《動物保護法》的行為，希望動保處慎重看待，積極宣導查緝，儘速揪出放置捕獸夾的人。

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