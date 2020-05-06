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手機充電釀火警 台中3年來已傳6起火警

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
手機充電造成火警的狀況，近來引發民眾關注，台中市消防局統計，從2017年迄今，台中市僅傳出6起手機火警，圖中釀災的手機，充電線已使用多年，充電線絕緣披覆部分受燒碳化、燒熔、裸露銅線。圖／台中市消防局提供
手機充電造成火警的狀況，近來引發民眾關注，台中市消防局統計，從2017年迄今，台中市僅傳出6起手機火警，圖中釀災的手機，充電線已使用多年，充電線絕緣披覆部分受燒碳化、燒熔、裸露銅線。圖／台中市消防局提供

近來在台北錢櫃KTV、高雄醫生世家的重大火警，引發關注，手機充電導致起火問題又成民眾熱議話題，台中市消防局統計，若以手機持有用戶跟手機造成火警的件數相比的話，手機起火釀災的案件數其實非常少，根據NCC統計，去年4G用戶達2925萬，但2017年至今，台中市僅傳出6件手機不正常發熱，導致起火燃燒的案件，呼籲市民使用手機養成好習慣，充完電即拔除電源線，避免使用規格不符的充電器，確保自身安全。

台中市消防局表示，行動電話普及，據國家通訊傳播委員會（NCC）公布2019年行動通訊市場報告顯示4G用戶數達2925萬，其中，行動電話鋰電池具充滿電自動斷電裝置，但若使用規格不符的非原裝正廠充電器，恐有不正常發熱及蓄熱現象，另產品電源線老舊、破損、接觸不良、半斷線或是插座積污導電等，都可能為起火原因。

台中消防局統計，行動電話發生火災案件從2017年迄今共計6件，其中有一個案例是手機充電線已經用了5、6年，插頭經常接觸不良情形，有過熱情形，且長時間充電及充電線有被東西壓住。另外一個案例則是使用非原裝正廠充電線，且長時間充電並將行動電話放置在床舖上。

台中市消防局表示，行動電話火災多發生於床舖及周遭堆置衣物、紙類產品櫃面上，顯示民眾為圖方便且忽略行動電話為電器類產品，充電中及插頭未拔除狀態均存在發生火災風險，另鋰電池因過度充電電壓太高、品質不良或因碰撞、擠壓等因素，容易引起電池內部短路造成火災。

台中市消防局提醒，充電器老舊或破損應立即予以汰換更新，並注意勿將充電線及延長線置於易燃物品，例如地毯下方或壓置重物，充電器使用完應拔除，並勿將行動電話置於床舖及周遭放置易燃物品櫃台上長時間充電。

台中市消防局指出，確保手機電源線及置放充電位置周遭都無可燃品，充完電即拔除電源線建立良好用電習慣，可防止火災發生及阻絕擴大燃燒範圍。消防局呼籲民眾注意行動電話充電用電安全以避免火災發生。

手機充電造成火警的狀況，近來引發民眾關注，台中市消防局統計，從2017年迄今，台中市僅傳出6起手機火警，圖中釀災的手機，充電線已使用多年。圖／台中市消防局提供
手機充電造成火警的狀況，近來引發民眾關注，台中市消防局統計，從2017年迄今，台中市僅傳出6起手機火警，圖中釀災的手機，充電線已使用多年。圖／台中市消防局提供

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