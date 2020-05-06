口罩久戴不舒服 台中業者研發「舒適帶」送警300個
因應新冠肺炎，口罩已成全台各地警察值勤時的必備物品，一個口罩常戴超過8個小時，因為長時間的配戴，也容易造成口罩束帶拉扯耳朵造成不適，台中市有業者研發「口罩舒適帶」，讓使用者可依不同的尺寸調整鬆緊，開發該產品的楊姓業者昨天也與熱心公益的餅店業者張仕宗一起到台中市交大，捐贈300個產品給警員使用。
楊姓業者表示，因自已每日配戴口罩造成耳朵的壓迫及疼痛，因此於今年4月研發出「口罩舒適帶」，能大幅改善交通警察同仁長時間戴口罩對耳朵的壓迫及疼痛，又可水洗重複使用，且配戴長度可依照個人頭型尺寸調整修剪，也是長時間配戴口罩的必備利器。
台中市警局交通大隊表示，楊姓業者昨天上午與熱心公益的「大餅哥」張仕宗一起到交大，並捐贈300個「舒適口罩帶」慰勞第一線的交通警察，在疫情防疫期間讓員警執勤時，多添了一層安全保障。
台中市交大隊長林沐弘說，張仕宗平時熱心公益，且因年輕時曾短暫擔任警職因而對警察有特別的情感，長期支持警政工作，與基層員警都建立良善關係，有了這些口罩舒適帶，讓員警執勤時更能免除長時間配戴口罩的不舒服感，也將這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，持續落實維護治安及為民服務的工作，以維護民眾安全及祥和的生活環境。
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