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民眾怒了！ 併排違規停車嚴重 台南新化老街列重點取締

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化警分局在老街路口宣導交通安全，尤其不要因「方便一下子」違規併排，造成交通事故。圖／新化警方提供
台南新化警分局在老街路口宣導交通安全，尤其不要因「方便一下子」違規併排，造成交通事故。圖／新化警方提供

台南市新化老街為新化地區車水馬龍人潮眾多之處，新化警分局在上、下班尖峰時刻，動真民力志工們及分局可愛警犬在新化老街（中山、中正路口），宣導交通安全重點防制工作，勿「酒後駕車」、「違規停車」、「超速」、注意「路權觀念」及宣導當前防疫工作重點。

新化分局呼籲汽車駕駛人，在新化老街停車時，切勿貪圖自身一時之便，逕自在車道上併排臨時停車或人行道違規停車，如違規停車停留未逾3分鐘以上者，依道路交通管理處罰條例第55條第4款及統一裁罰基準表規定，處駕駛新台幣300~600元罰鍰；停留超過3分鐘以上者，依同條例第56條第2項及統一裁罰基準表規定，處駕駛新台幣2400元罰鍰。

需要臨時停車者，應依相關規定將車輛停置於妥適之處所，請勿併排停車或逆向停車，切莫貪圖一時方便任意違規，讓自己荷包消瘦。

新化分局也在現場也發送交通宣導品供民眾領取，並有可愛的警犬和民眾互動，加深民眾對交通安全之印象，也透過分局轄區鄰、里長以廣播方式宣導民眾應遵行的各項交通規則，並到高齡者常聚集之活動處所或社區治安座談會等，實地現地宣導交通安全觀念外，並分析車禍肇因，兼顧防制交通事故。透過多樣宣導途徑，讓不同年齡層廣泛知悉交通安全的重要性，以降低交通事故發生率。

新化警分局長許芳毅表示，交通安全與民眾日常生活息息相關反而容易被忽略，藉由本次宣導活動，加深民眾對交通安全之認識與印象，希望從一點一滴做起，引起個人、家庭、社會一起力行，共同建構一個「平安順暢、便捷祥和」的行車環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南新化警分局在老街路口宣導交通安全，尤其不要因「方便一下子」違規併排，造成交通事故。圖／新化警方提供
台南新化警分局在老街路口宣導交通安全，尤其不要因「方便一下子」違規併排，造成交通事故。圖／新化警方提供

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