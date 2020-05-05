快訊

自行停藥是故意？你所不知道的「原因自由行為」

大樂透9.3億獎落台中一人獨得 彩券行連兩周開出大獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男預告隨機砍人 被捕後說僅發洩情緒

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市李姓男子在臉書透露持刀砍人意圖，揚言當鄭捷第二，被警方逮捕帶回偵詢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市李姓男子在臉書透露持刀砍人意圖，揚言當鄭捷第二，被警方逮捕帶回偵詢。記者邱瑞杰／攝影

基隆市李姓男子疑因感情因素心情不佳，今天下午在臉書放西瓜刀照片，涉嫌貼文「等等鄭捷第二要來了」、 「路人被砍到了，現先說不好意思」，透露隨機砍人意圖。警方接獲情資前往調和街將他逮捕，依恐嚇公眾罪嫌偵辦。李說，貼文只是在發洩情緒。

李男（33歲）今天下午4點多在個人臉書貼文，「我老婆都不理我，很痛苦，也不跟我好好談，好好說」、「等等鄭捷第二要來了？？等等那裡的路人被砍到了，現先說不好意思了」，臉書上還放上用手拿著新買西瓜刀的照片。

有人看到後截圖，轉PO臉書社團，引發討論。李男日前才在臉書放上「結婚書約」照片，上面有他的全名，警方接獲消息，很快查出李男身分，並前往調和街他的住處逮人，並在屋內找到臉書照片上的西瓜刀。

警方表示，李男行為涉嫌以加害生命、身體、財產恐嚇公眾，致生公安危害，依法可處2年以下徒刑，將在完成製作筆錄移送檢方偵辦。

鄭捷 恐嚇

延伸閱讀

男子預告殺人「被砍到不好意思」 揚言當鄭捷第二被逮

基隆會考強制考生穿校服 青民協：侵害學生衣著自由

提升就業 基隆市三招連發

友情破裂竟亮刀恐嚇當街追逐 三峽警獲報火速將人帶回

相關新聞

尷尬！柯文哲遠視京華城火災貼文 網酸：隔岸觀火

台北市錢櫃林森店惡火，奪6條人命，重創台北市政府形象，不料，正進行拆除工程的京華城，今天下午驚傳火警，市長柯文哲官方in...

北市中山區民宅疑電線走火 一旁餐廳緊急關店防遭延燒

台北市中山區林森北路一處巷內民宅今天晚上8點半火警，據了解是一樓管線電線走火，消防員趕抵迅速撲滅火勢，不過一旁的韓式燒肉、日...

影／男預告隨機砍人 被捕後說僅發洩情緒

基隆市李姓男子疑因感情因素心情不佳，今天下午在臉書放西瓜刀照片，涉嫌貼文「等等鄭捷第二要來了」、 「路人被砍到了，現先說...

大林一民宅神明廳今天再起火 今年第3次原因待查

嘉義縣大林鎮平林里一棟民宅今天下午5時許發生火警，2樓神明廳不明原因起火，住在一樓的70歲嚴姓男子因行動不便，由消防人員...

百萬名車深夜衝撞路邊店家 所幸駕駛只受輕傷

屏東縣林邊鄉，昨晚發生一起百萬名車衝撞路邊商家的交通事故。一名19歲徐姓男子昨晚11時許，行經林邊鄉中山與新興路口時，疑...

京華城火警 火勢撲滅所幸無人傷亡

台北市松山區京華城去年11月30日熄燈，球體建築正在進行拆除工程，下午施工現場傳出火警，消防隊員迅速趕往灌救，火勢很快撲...

男子預告殺人「被砍到不好意思」 揚言當鄭捷第二被逮

基隆市李姓男子今天在臉書放西瓜刀照片，涉嫌貼文「我老婆都不理我......，等等鄭捷第二要來了」，透露持刀砍人意圖。有人...

影／南投搶錢測速桿限速30公里 你不知道的原因

台14甲線7.95K處全台最高固定測速照相桿去年元月啟用，因限速30公里號稱「連腳踏車都會超速」，開罰吸金稱霸南投縣，警...

影／因缺錢買毒飛車搶奪金項鍊 兩男逃4小時被逮

38歲潘姓男子與49歲吳姓男子因缺錢花用，今天中午11時許騎機車行經新北市板橋區長江路一段上一間檳榔攤時，從後方搶奪當時...

嘉義市科技執法上路一個多月 這3種違規最多

嘉義市中山路違規停車科技執法系統自4月1日起正式啟用，市警局今晚公布數據，分析各類違規態樣，前3名是紅線停車364件、公...

影／無視掙扎與求饒浴缸反綁外甥教訓害溺斃 竟不認殺人

15歲劉姓特教生因為晚上不睡覺，被劉姓阿姨反綁四肢罰跪在裝滿水的浴缸，他苦苦哀求「阿姨不要」，頭還是被押進水裡，嗆傷後又...

影／京華城電扶梯拆除工程失火引燃雜物 消防員半小時撲滅

台北市京華城去年底熄燈，目前進行拆除工程，不料今天下午4點多，工人拆除一樓電扶梯時傳火警，19輛消防車火速馳援灌救，消防...

熱門新聞

新莊53歲居家檢疫男暴斃 他5月1日剛從大陸回來

新莊居家檢疫者電話未接 里幹事上門查看竟已死

台南殺警凶嫌梅文魁 二審加重改判無期徒刑

前隨扈燒炭自殺身亡 苗栗縣長徐耀昌錯愕

影／南方澳斷橋事實報告 瀝青鋪面竟是原來兩倍厚疑增重量

京華城拆除一半火警 消防員滅火中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。