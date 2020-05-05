影／男預告隨機砍人 被捕後說僅發洩情緒

基隆市李姓男子疑因感情因素心情不佳，今天下午在臉書放西瓜刀照片，涉嫌貼文「等等鄭捷第二要來了」、 「路人被砍到了，現先說不好意思」，透露隨機砍人意圖。警方接獲情資前往調和街將他逮捕，依恐嚇公眾罪嫌偵辦。李說，貼文只是在發洩情緒。

李男（33歲）今天下午4點多在個人臉書貼文，「我老婆都不理我，很痛苦，也不跟我好好談，好好說」、「等等鄭捷第二要來了？？等等那裡的路人被砍到了，現先說不好意思了」，臉書上還放上用手拿著新買西瓜刀的照片。

有人看到後截圖，轉PO臉書社團，引發討論。李男日前才在臉書放上「結婚書約」照片，上面有他的全名，警方接獲消息，很快查出李男身分，並前往調和街他的住處逮人，並在屋內找到臉書照片上的西瓜刀。

警方表示，李男行為涉嫌以加害生命、身體、財產恐嚇公眾，致生公安危害，依法可處2年以下徒刑，將在完成製作筆錄移送檢方偵辦。