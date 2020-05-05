百萬名車深夜衝撞路邊店家 所幸駕駛只受輕傷

屏東縣林邊鄉，昨晚發生一起百萬名車衝撞路邊商家的交通事故。一名19歲徐姓男子昨晚11時許，行經林邊鄉中山與新興路口時，疑似車速過快，不慎撞進路的鐵皮屋鮮魚湯店，所幸事發當時，店家並未營業，沒造成更多人傷亡，而徐男也只受輕傷，經警方酒測他也並未飲酒，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，徐男從林邊開著百萬名車，要返回枋寮的住處，豈料行經中山與新興路口時，疑似車速過快，不慎撞進路的鐵皮屋鮮魚湯店。該輛汽車不僅衝破店家鐵門，還將店內設備撞毀，導致碎片散落一地。

徐男所駕駛的百萬名車，也因衝擊力道過大，導致車頭右前方連同引撆蓋與保險桿嚴重毀損。時發當時發出去巨大聲響，附近民眾見狀，隨即報警處理。