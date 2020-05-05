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百萬名車深夜衝撞路邊店家 所幸駕駛只受輕傷
屏東縣林邊鄉，昨晚發生一起百萬名車衝撞路邊商家的交通事故。一名19歲徐姓男子昨晚11時許，行經林邊鄉中山與新興路口時，疑似車速過快，不慎撞進路的鐵皮屋鮮魚湯店，所幸事發當時，店家並未營業，沒造成更多人傷亡，而徐男也只受輕傷，經警方酒測他也並未飲酒，詳細肇事原因仍待警方釐清。
據了解，徐男從林邊開著百萬名車，要返回枋寮的住處，豈料行經中山與新興路口時，疑似車速過快，不慎撞進路的鐵皮屋鮮魚湯店。該輛汽車不僅衝破店家鐵門，還將店內設備撞毀，導致碎片散落一地。
徐男所駕駛的百萬名車，也因衝擊力道過大，導致車頭右前方連同引撆蓋與保險桿嚴重毀損。時發當時發出去巨大聲響，附近民眾見狀，隨即報警處理。
警方獲報到場後，先行將徐男實施酒測，並發現他並為飲酒，此外這場事故，徐男也只有輕微受傷，所幸當時店家也並未營業，才沒造成更多的傷亡。至於店家的財務損失，也將會向徐男索討相關的賠償。
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