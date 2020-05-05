徐耀昌前隨扈自殺案 死亡約2天排除外力介入

苗栗縣長徐耀昌前隨扈、頭份警察分局偵查隊徐姓偵查佐，今天上午被發現在國道三號新竹縣關西服務區自殺身亡案，新竹地檢署囑託苗栗地檢署下午相驗，研判死亡約兩天，排除外力介入，遺體發交家屬善後。

檢警調查，徐姓偵查佐（51歲）5月2日晚間十點下班簽退，還與友人聚餐吃消夜，結束後再到頭份市友人家中泡茶聊天，返家後不久開車出門，3日、4日、5日他排休，頭份分局偵查隊昨天因有案件，打電話找他，卻聯絡不到人，家人也不知他的去向。

徐姓偵查佐生前工作認真，即使休假也會回電話，偵查隊察覺有異，追查他開車軌跡，發現3日凌晨3點多進入關西服務區後就沒離開，今天一早派員到關西服務區搜尋，他的車子在停車場，人在車內沒有任何反應，向國道警方報案。

檢警調查時，家屬哀痛不能接受，相驗研判死亡2天，排除外力介入，案交新竹地檢署處理，今天徐耀昌及同事、地方人士得知徐姓偵查佐死訊一片錯愕，「這麼活潑開朗的人，就這樣走了」，認為徐姓偵查佐最近工作、言行及情緒都正常，沒有任何異狀，也沒有留遺書，猜不透他想不開的原因。

徐姓偵查佐警員班一百卅五期結業，從警廿多年，徐耀昌當選縣長後擔任隨扈，去年底遭爆料涉足不正當場所，苗栗縣警局以違反風紀，記兩支小過調職歸建，後來只有在徐耀昌隨扈請假時代班，生前談起遭爆料，都說是公親變事主，自認倒楣，並沒有特別情緒反應。

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