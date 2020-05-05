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徐耀昌前隨扈自殺案 死亡約2天排除外力介入

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份警察分局偵查隊徐姓偵查佐今天被發現在國道三號新竹縣關西服務區自殺身亡，縣長徐耀昌大感錯愕。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份警察分局偵查隊徐姓偵查佐今天被發現在國道三號新竹縣關西服務區自殺身亡，縣長徐耀昌大感錯愕。記者范榮達／攝影

苗栗縣長徐耀昌隨扈、頭份警察分局偵查隊徐姓偵查佐，今天上午被發現在國道三號新竹縣關西服務區自殺身亡案，新竹地檢署囑託苗栗地檢署下午相驗，研判死亡約兩天，排除外力介入，遺體發交家屬善後。

檢警調查，徐姓偵查佐（51歲）5月2日晚間十點下班簽退，還與友人聚餐吃消夜，結束後再到頭份市友人家中泡茶聊天，返家後不久開車出門，3日、4日、5日他排休，頭份分局偵查隊昨天因有案件，打電話找他，卻聯絡不到人，家人也不知他的去向。

徐姓偵查佐生前工作認真，即使休假也會回電話，偵查隊察覺有異，追查他開車軌跡，發現3日凌晨3點多進入關西服務區後就沒離開，今天一早派員到關西服務區搜尋，他的車子在停車場，人在車內沒有任何反應，向國道警方報案。

檢警調查時，家屬哀痛不能接受，相驗研判死亡2天，排除外力介入，案交新竹地檢署處理，今天徐耀昌及同事、地方人士得知徐姓偵查佐死訊一片錯愕，「這麼活潑開朗的人，就這樣走了」，認為徐姓偵查佐最近工作、言行及情緒都正常，沒有任何異狀，也沒有留遺書，猜不透他想不開的原因。

徐姓偵查佐警員班一百卅五期結業，從警廿多年，徐耀昌當選縣長後擔任隨扈，去年底遭爆料涉足不正當場所，苗栗縣警局以違反風紀，記兩支小過調職歸建，後來只有在徐耀昌隨扈請假時代班，生前談起遭爆料，都說是公親變事主，自認倒楣，並沒有特別情緒反應。

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徐耀昌 隨扈

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