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影／南投搶錢測速桿限速30公里 你不知道的原因

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台14甲線7.95K處全台最高固定測速照相桿因限速30公里，開罰吸金稱霸南投縣，近期沿線又公告常設測速點挨批「搶錢」，警方喊冤「限速30有原因」。記者賴香珊／翻攝
台14甲線7.95K處全台最高固定測速照相桿因限速30公里，開罰吸金稱霸南投縣，近期沿線又公告常設測速點挨批「搶錢」，警方喊冤「限速30有原因」。記者賴香珊／翻攝

台14甲線7.95K處全台最高固定測速照相桿去年元月啟用，因限速30公里號稱「連腳踏車都會超速」，開罰吸金稱霸南投縣，警方近期公告台14、14甲線將再設6處測速點，挨批「搶錢」；警方喊冤「限速30有原因」盼民眾體諒並守法。

南投縣警局交通隊指出，從埔里到合歡山的埔霧公路、合歡山公路，也就是台14線和台14甲線，埔里海拔高度約800公尺、合歡山武嶺3275公尺，上去就是長上坡，下山則為長下坡和險降坡，沒注意就恐因車速過快釀災。

交通隊長陳志鵬說，台14甲線幾乎每年都會有因車速過快釀禍的事故，甚至重大交通事故，99年遊覽車追撞4車3人輕重傷、102年大貨車撞遊覽車2死16傷及賓士衝落合歡山1家1死4輕重傷、106年中巴失控撞樹 1死23傷等。

去年還有載運木材的大貨車下坡直接衝進路旁店家設施後翻覆，駕駛受困車內，車頭全爛，嚇壞一票遊客，以及貨車墜谷1死2傷等車禍事故，而發生原因雖說有剎車失靈、失控或是閃車不及等，但車速問題仍是關鍵，警方才會加強測速。

此外，警方也喊冤，速限訂定並非警察單位權責，而是由路權機關決定，警方也只是依權責單位的規定去執法，根本不可能，也沒有權力為了取締開罰而去降低速限，真的是錯怪警察單位，但路權單位訂限速也有一定標準，並非隨便訂。

對此，公路總局埔里工務段也曾做出解釋，因清境農場是知名景區，人車往來密集，且台14甲線屬高海拔道路，沿途幾乎都是險降坡，基於安全考量，便依該道路線形、路幅等因素來制定速限為為30公里，若執法上有困難則可提案研議。

交通隊組長李安景也說明，不論是固定測速桿或移動測速點均是針對易發生事故區段設置，而台14甲線限速雖為30公里，同樣有逾10公里才開罰的彈性空間，並非一超過就開罰，考量的是安全，不是用路人荷包，希望民眾能體諒並守法。

台14甲線幼獅段下坡在去年才發生載運木材的大貨車下坡直接衝進路旁店家設施後翻覆，駕駛受困車內，車頭全爛，嚇壞一票遊客。圖／仁愛鄉公所提供
台14甲線幼獅段下坡在去年才發生載運木材的大貨車下坡直接衝進路旁店家設施後翻覆，駕駛受困車內，車頭全爛，嚇壞一票遊客。圖／仁愛鄉公所提供
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台14甲線幼獅段下坡在去年才發生載運木材的大貨車下坡直接衝進路旁店家設施後翻覆，駕駛受困車內，車頭全爛，嚇壞一票遊客。圖／仁愛鄉公所提供
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台14甲線國民賓館前下坡路段2017年發生中型巴士失控撞路樹釀 1死23傷的重大交通事故，也因此催生全台最高固定測速照相桿。圖／南投縣消防局提供
台14甲線國民賓館前下坡路段2017年發生中型巴士失控撞路樹釀 1死23傷的重大交通事故，也因此催生全台最高固定測速照相桿。圖／南投縣消防局提供
台14甲線7.95K處全台最高固定測速照相桿限速30公里，號稱「連腳踏車都會超速」，清境農場羊咩咩也曾跑上公路挑戰超速。圖／本報資料照，記者賴香珊攝影
台14甲線7.95K處全台最高固定測速照相桿限速30公里，號稱「連腳踏車都會超速」，清境農場羊咩咩也曾跑上公路挑戰超速。圖／本報資料照，記者賴香珊攝影
台14甲線7.95K處清境路段固定測速桿去年取締破萬件，開罰上千萬元稱霸全南投，也讓駕駛人生戒心。圖／南投縣警局提供
台14甲線7.95K處清境路段固定測速桿去年取締破萬件，開罰上千萬元稱霸全南投，也讓駕駛人生戒心。圖／南投縣警局提供
台14甲線7.95K處清境路段固定測速桿去年取締破萬件，開罰上千萬元稱霸全南投，也讓駕駛人生戒心。記者賴香珊／翻攝
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台14甲線國民賓館前下坡路段2017年發生中型巴士失控撞路樹釀 1死23傷的重大交通事故，也因此催生全台最高固定測速照相桿。圖／南投縣消防局提供
台14甲線國民賓館前下坡路段2017年發生中型巴士失控撞路樹釀 1死23傷的重大交通事故，也因此催生全台最高固定測速照相桿。圖／南投縣消防局提供

測速 事故 合歡山

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