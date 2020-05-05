影／南投搶錢測速桿限速30公里 你不知道的原因

台14甲線7.95K處全台最高固定測速照相桿去年元月啟用，因限速30公里號稱「連腳踏車都會超速」，開罰吸金稱霸南投縣，警方近期公告台14、14甲線將再設6處測速點，挨批「搶錢」；警方喊冤「限速30有原因」盼民眾體諒並守法。

南投縣警局交通隊指出，從埔里到合歡山的埔霧公路、合歡山公路，也就是台14線和台14甲線，埔里海拔高度約800公尺、合歡山武嶺3275公尺，上去就是長上坡，下山則為長下坡和險降坡，沒注意就恐因車速過快釀災。

交通隊長陳志鵬說，台14甲線幾乎每年都會有因車速過快釀禍的事故，甚至重大交通事故，99年遊覽車追撞4車3人輕重傷、102年大貨車撞遊覽車2死16傷及賓士衝落合歡山1家1死4輕重傷、106年中巴失控撞樹 1死23傷等。

去年還有載運木材的大貨車下坡直接衝進路旁店家設施後翻覆，駕駛受困車內，車頭全爛，嚇壞一票遊客，以及貨車墜谷1死2傷等車禍事故，而發生原因雖說有剎車失靈、失控或是閃車不及等，但車速問題仍是關鍵，警方才會加強測速。

此外，警方也喊冤，速限訂定並非警察單位權責，而是由路權機關決定，警方也只是依權責單位的規定去執法，根本不可能，也沒有權力為了取締開罰而去降低速限，真的是錯怪警察單位，但路權單位訂限速也有一定標準，並非隨便訂。

對此，公路總局埔里工務段也曾做出解釋，因清境農場是知名景區，人車往來密集，且台14甲線屬高海拔道路，沿途幾乎都是險降坡，基於安全考量，便依該道路線形、路幅等因素來制定速限為為30公里，若執法上有困難則可提案研議。