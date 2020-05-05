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嘉義市科技執法上路一個多月 這3種違規最多

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市中山路違規停車科技執法系統自4月1日起正式啟用，分析各類違規態樣，前3名是紅線停車、公車站內停車和併排停車。圖／嘉義市警局提供
嘉義市中山路違規停車科技執法系統自4月1日起正式啟用，分析各類違規態樣，前3名是紅線停車、公車站內停車和併排停車。圖／嘉義市警局提供

嘉義市中山路違規停車科技執法系統自4月1日起正式啟用，市警局今晚公布數據，分析各類違規態樣，前3名是紅線停車364件、公車站內停車33件和並排停車29件，希望民眾遵守交通規則，避免違規取締。

市警局指出，違規時段前3名為下午2點至4點77件、晚上8點至10點70件和中午12點到下午2點58件，違規地點則以近林森西路135件最多、噴水圓環（含周邊）79件、近西榮街56件。

另統計3、4月中山路科技執法路段，交通事故發生14件，較執法前1、2月發生37件減，大幅降低62.2%；且中山路段3、4月分民眾檢舉交通違規204件，較1、2月322件，降低36.6%。

市警局統計，3月分規畫中山路執法以來，不斷接到民眾反應擴大延伸至其他道路辦理的聲量，統計3、4月民眾檢舉違規停車總計5272件，較中山路執法前1、2月4070件，增加1202件，大幅增加29.5%，可見違規停車問題引發廣大民怨。

警方指出，民眾殷切期盼道路違規停車問題能得到改善，同時也要求執行勤務員警於稽查取締違規停車時，應先鳴笛、拍照蒐證和勸導駛離，若駕駛人未到場或經勸導未駛離再予製單舉發。

市警局長張樹德表示，科技執法的目的在提供友善行人空間及用路人行車安全順暢，民眾違規停車造成事故時有所聞，近期更有台中市、新竹市及台南市因機車閃避並排停車，發生重大交通死亡事故，為避免憾事一再發生，持續推動清道專案與科技執法，守護市民生命財產安全。

嘉義市中山路違規停車科技執法系統自4月1日起正式啟用，分析各類違規態樣，前3名是紅線停車、公車站內停車和併排停車。圖／嘉義市警局提供
嘉義市中山路違規停車科技執法系統自4月1日起正式啟用，分析各類違規態樣，前3名是紅線停車、公車站內停車和併排停車。圖／嘉義市警局提供
嘉義市中山路違規停車科技執法系統自4月1日起正式啟用，分析各類違規態樣，前3名是紅線停車、公車站內停車和併排停車。圖／嘉義市警局提供
嘉義市中山路違規停車科技執法系統自4月1日起正式啟用，分析各類違規態樣，前3名是紅線停車、公車站內停車和併排停車。圖／嘉義市警局提供

事故 交通違規

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